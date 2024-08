România schimbă legislaţia pentru a cumpăra avioane F-35

Ministerul Finanţelor a publicat în transparenţă un proiect de act normativ care reglementează posibilitatea diversificării instrumentelor de finanţare puse la dispoziţie de guverne şi entităţi guvernamentale pentru proiecte din apărare şi securitate, inclusiv mecanismul Foreign Military Financing referitor la fonduri oferite de către Guvernul SUA guvernelor altor state, notează Monitorul Apărării.

Prin modificarea OUG 64/2007 care face referire la datoria publică, vor putea fi accesate fonduri în condiţii financiare avantajoase prin mecanismul FMF (Foreign Military Financing – Finanţare Militară Externă) oferite de către Guvernul SUA guvernelor altor state.

Prin includerea acestui tip de instrument de finanţare a datoriei publice guvernamentale, România va putea urma exemplul Poloniei care a accesat împrumuturi din SUA şi Coreea de Sud pentru principalele programe de înzestrare.

În cadrul mecanismului FMF, România ar putea accesa fonduri de până la 4 miliarde dolari pentru împrumuturi directe, sau de până la 8 miliarde dolari, de pe pieţele financiare, garantate de către Guvernul SUA. Principalul avantaj este costul redus al finanţării, ratele de dobândă ale obligaţiunilor emise de Trezoreria SUA la care se adaugă o marjă.

De asemenea, în prin acel mecanism sunt aprobate şi fonduri de până la 8 mld. dolari, atrase prin contractarea de împrumuturi din pieţele financiare, garantate de către Guvernul SUA.

Armata Română vrea să semneze contractul pentru F-35 în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025

Pentru a putea accesa respectivele fonduri în anul 2024, semnarea acordului de împrumut între Guvernul SUA şi Guvernul României trebuie să se realizeze până la data de 30 septembrie 2024, se mai menţionează în documentele Ministerului Finanţelor.

Conform unor surse din Apărare, Guvernul României vrea să acceseze împrumuturile din SUA pentru cel mai scum program de achiziţie, de 6,5 miliarde dolari, pentru 32 de avioane F-35.

Ministerul Apărării Naţionale are mai multe proceduri de atribuire în derulare care vor fi finalizate în anul 2024, conform unei informări a instituţiei militare transmisă Monitorului Apărării şi Securităţii.

Cel mai râvnit program este cel al achiziţiei celor două escadrile de aeronave F-35. Costul pentru cele 32 de avioane şi pachetul logistic ajunge la 6,5 miliarde dolari. Timpul estimat pentru semnarea primului contract este octombrie 2024 – ianuarie 2025.

Lockheed Martin a atins o etapă simbolică odată cu livrarea celui de-al 1.000-lea avion de luptă F-35 Lightning II

Anul acesta, Lockheed Martin a atins o etapă simbolică odată cu livrarea celui de-al 1.000-lea avion de luptă F-35 Lightning II, a anunţat compania. Această realizare subliniază statutul aeronavei ca fiind cel mai produs avion de luptă de generaţia a cincea din lume, depăşind totalurile combinate ale tuturor celorlalte avioane de generaţia a cincea.

Frank A. St. John, COO al Lockheed Martin, a declarat într-un interviu acordat CNBC pe 24 iulie că Lockheed a reuşit să livreze avionul de luptă cu numărul 1.000. „Programul F-35 continuă să atragă interesul global, cu numeroase comenzi internaţionale care completează cererea substanţială din partea Departamentului Apărării al Statelor Unite.”

F-35 Lightning II, dezvoltat de Lockheed Martin, este un avion de luptă multirol conceput pentru a înlocui mai multe aeronave îmbătrânite din forţele armate americane şi aliaţii lor. Cunoscut sub numele de Joint Strike Fighter (JSF), acest avion vine în trei variante: F-35A pentru Forţele Aeriene, F-35B pentru Corpul Marinei şi F-35C pentru Marină.

F-35A, care a efectuat primul zbor în iunie 2008, a intrat în serviciu în 2015. F-35B a urmat în 2016, în timp ce F-35C a fost introdus în 2019.

Această aeronavă reprezintă o investiţie colosală de 406,5 miliarde de dolari în 2016, costurile totale proiectate depăşind 1 trilion de dolari.

În ceea ce priveşte costurile unitare, F-35A a costat iniţial aproximativ 182 de milioane de dolari în 2014, în timp ce F-35B şi F-35C au costat 252 de milioane de dolari şi, respectiv, 299 de milioane de dolari. Aceste costuri au scăzut de-a lungul loturilor de producţie, F-35A fiind proiectat să coste 77,9 milioane de dolari pentru cel de-al 14-lea lot.

F-35 este propulsat de un motor turbofan Pratt & Whitney F135, capabil să furnizeze o tracţiune de 178 kN. Aeronava are dimensiuni diferite în funcţie de variantele sale: o anvergură a aripilor de 10,40 metri pentru F-35A şi F-35B şi 13,10 metri pentru F-35C, cu o lungime standard de 15,85 metri şi o înălţime de 5,28 metri pentru toate modelele. Suprafaţa aripilor F-35C este de 57,6 m², mai mare decât cea a F-35A şi F-35B, care este de 42,7 m².

În ceea ce priveşte performanţa, F-35 poate atinge o viteză maximă de 1.700 km/h (Mach 1,6+) la altitudinea de croazieră, cu un plafon de 18.500 de metri. Autonomia sa variază în funcţie de versiune: 1.080 km pentru F-35A, 869 km pentru F-35B şi 1.138 km pentru F-35C. F-35A poate suporta sarcini de până la +9 G, în timp ce F-35B şi F-35C pot suporta până la +7 G.

În ceea ce priveşte armamentul, F-35 este echipat cu un tun GAU-22 de 25 mm cu 180 de lovituri (prins într-un pod extern pe F-35B). De asemenea, are două compartimente interne, fiecare cu două sisteme de prindere, capabile să transporte până la 2.800 kg de muniţie. Poate transporta şi muniţie externă, încă 6.800 kg pe şase puncte de prindere. Avionica avansată a F-35 include un radar AN / APG-81 şi senzori infraroşii AN / AAQ-37, oferind capacităţi de detectare şi luptă de ultimă oră.

(sursa: Mediafax)