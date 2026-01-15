România a primit undă verde pentru proiectele secrete de apărare din programul SAFE

România beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin acest program, iar primii bani vor ajunge în țară în martie. Comisia Europeană a anunțat joi că a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre, pe listă alături de România mai aflându-se Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Anul trecut, UE a înregistrat mai multe progrese în domeniul apărării decât în deceniile anterioare. Cartea albă și Foaia de parcurs privind pregătirea pentru 2030 au permis statelor membre să mobilizeze până la 800 de miliarde EUR pentru apărare.

Aceasta include suma de 150 de miliarde de euro pentru achiziții publice comune – SAFE. Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Ceilalți vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților”.

Lista investițiilor pe care România le va face cu acești bani nu este publică, ea fiind secretizată de CSAT, deși alte țări nu au făcut un secret din ea.