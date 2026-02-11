Romsilva: Drumul forestier din pădurea Băneasa există din 1974 și nu a ieșit niciodată din fond

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis, miercuri, o serie de precizări privind drumul forestier D66 F002 din pădurea Băneasa, după apariția în spațiul public a informațiilor din raportul Corpului de Control al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit Romsilva, drumul forestier D66 F002 (fost D53), cu o lungime de 1.522 de metri și o suprafață de 0,89 hectare, a fost dat în folosință în anul 1974, în baza unei hotărâri a Consiliului de Miniștri din 1972, act normativ care nu a fost abrogat.

De la acel moment și până în prezent, drumul nu a făcut obiectul retrocedării, nu a ieșit legal din fondul forestier și nu a fost predat altei entități a statului.

Regia precizează că drumul se află în proprietatea publică a statului și este administrat de Ocolul Silvic București din cadrul Direcției Silvice Ilfov. Acesta figurează în amenajamentele silvice din anii 1974 și 1982 ca „alee modernizată pentru vehicule” și „drum forestier și de agrement”, fiind pietruit, cu o lățime de șase metri.Romsilva arată că, în anul 1991, în contextul aplicării legilor fondului funciar, a apărut o eroare materială în documentația amenajistică a Ocolului Silvic București.

Drumul a fost reprezentat pe hărți doar între bornele 19 și 22, deși suprafața totală de 0,89 hectare a rămas neschimbată.

Această eroare a fost constatată și corectată prin amenajamentul silvic din anul 2020, document avizat de comisia tehnică a Ministerului Mediului și aprobat ulterior prin ordin de ministru, în mai 2023.

Potrivit Romsilva, toate documentele justificative au fost transmise în timp util Corpului de Control al Ministerului Mediului.

Regia mai precizează că drumul forestier nu a fost construit recent, ci au fost realizate exclusiv lucrări de reparații și întreținere, finanțate din fondurile proprii ale Direcției Silvice Ilfov. Cheltuielile vor fi recuperate integral în baza unui contract civil de peaj, încheiat pe o perioadă de trei ani cu proprietarii terenurilor din zonă.

Romsilva subliniază că drumul nu a fost casat, dezafectat sau scos din evidențele fondului forestier, nici integral, nici parțial.

