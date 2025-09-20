Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale

„Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății de la Departamentul Juridic și vom modifica Legea 95 și o vom extinde că, inclusiv pentru rudele de gradul 1, astfel încât dacă ești managerul unității sanitare nu ai voie, tu nu ai oricum prin legislație, dar nici rudele de gradul 1 nu pot avea business-uri în domeniul medical", a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a amintit că a pus la dispoziția pacienților un formular electronic pe pagina Ministerului Sănătății pentru sesizarea cazurilor de mutare necorespunzătoare de la public la privat.

„Avem sesizări pe care le-am dat deja în lucru Serviciului de Integritate din Ministerul Sănătății și Corpului de Control", a precizat el, menționând că există sesizări din Cluj, Timișoara, Iași, București, Oradea și alte localități.

„Sunt total împotriva acestui fenomen prin care pacienții sunt mutați de la public la privat", a subliniat ministrul, care încurajează pacienții să completeze formularul de sesizare cu nume și prenume, asigurându-i că toate situațiile vor fi verificate.

Sesizările nu pot fi depuse anonim, conform legislației românești, dar ministrul asigură că pacienții pot raporta fără frică aceste situații.

(sursa: Mediafax)