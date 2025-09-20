x close
Rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale nu vor mai putea avea business-uri medicale

de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   00:30
Sursa foto: Hepta/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica Legea 95 privind incompatibilitățile pentru a include și rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale, în contextul sesizărilor privind mutarea pacienților de la sistemul public la cel privat.

„Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății de la Departamentul Juridic și vom modifica Legea 95 și o vom extinde că, inclusiv pentru rudele de gradul 1, astfel încât dacă ești managerul unității sanitare nu ai voie, tu nu ai oricum prin legislație, dar nici rudele de gradul 1 nu pot avea business-uri în domeniul medical", a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a amintit că a pus la dispoziția pacienților un formular electronic pe pagina Ministerului Sănătății pentru sesizarea cazurilor de mutare necorespunzătoare de la public la privat.

„Avem sesizări pe care le-am dat deja în lucru Serviciului de Integritate din Ministerul Sănătății și Corpului de Control", a precizat el, menționând că există sesizări din Cluj, Timișoara, Iași, București, Oradea și alte localități.

„Sunt total împotriva acestui fenomen prin care pacienții sunt mutați de la public la privat", a subliniat ministrul, care încurajează pacienții să completeze formularul de sesizare cu nume și prenume, asigurându-i că toate situațiile vor fi verificate.

Sesizările nu pot fi depuse anonim, conform legislației românești, dar ministrul asigură că pacienții pot raporta fără frică aceste situații.

(sursa: Mediafax)

