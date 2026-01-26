Salvamont: peste 100 de intervenții în ultimele 24 de ore, 34 de persoane la spital

Salvamontiștii au intervenit de 104 ori în ultimele 24 de ore pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în munți.

Cele mai multe intervenții în Sinaia și Lupeni.

Salvamont Sinaia a primit 16 apeluri, cele mai multe la nivel național.Salvamont Lupeni urmează cu 15 apeluri.Salvamont Maramureș a intervenit de 11 ori.

Alte zone cu activitate intensă:

Municipiul Brașov - 7 apeluri

Județul Brașov - 6 apeluri

Sibiu - 6 apeluri

Caraș Severin-Muntele Mic - 6 apeluri

Suceava - 5 apeluri.

34 de persoane au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont.Restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

Dispeceratul a mai primit 40 de apeluri prin care turiștii solicitau sfaturi și informații despre trasee montane.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în activitățile montane.

(sursa: Mediafax)