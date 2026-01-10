Salvamont: 52 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe apeluri, 19, au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, iar câte 4 au fost primite pentru Salvamont Maramureș și Salvamont Gorj. Au mai fost apeluri în Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Prahova, Harghita, Mureș, Caraș Severin și Neamț.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 52 de persoane. Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 45 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

(sursa: Mediafax)