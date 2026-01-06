Salvamont: 76 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Au fost 16 apeluri pentru Maramureş, câte 7 în Gorj şi Predeal, 5 în Lupeni, câte 4 în Alba, Braşov, Neamţ, Voineasa şi Vatra Dornei, câte 3 în Bihor, Prahova, Mureş şi câte două în judeţul Braşov, la Cluj, Sibiu şi Suceava, fiind nevoie şi de o intervenţie a salvamontiştilor în Harghita.



"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 76 de persoane. Dintre acestea, 30 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. S-au primit şi 58 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană", au transmis reprezentanţii Salvamont pe Facebook.



Echipele Salvamont România îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate pe munte pentru reducerea numărului de accidente.

AGERPRES