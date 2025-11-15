Șase candidați pentru Primăria Capitalei! Printre cei validați de Biroul Electoral Municipal, și un independent

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru Primăria Capitalei.

Candidații validați sunt Cătălin Drulă din partea USR, Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru.

În total, șapte candidați și-au înregistrat dosarele pentru cursa electorală, printre care se numără și Liviu Gheorghe Floarea, reprezentant al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache, a cărui candidatură nu a fost încă aprobată.

Cetățenii, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale pot contesta hotărârile BEM în termen de 24 de ore de la afișarea candidaturii.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, în timp ce dosarele devin definitive pe 23 noiembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie.

(sursa: Mediafax)