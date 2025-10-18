Schimbări majore în Codul urbanismului: Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație

Una dintre cele mai importante măsuri vizează eliminarea obligativității obținerii unei autorizații pentru anumite lucrări. Concret, locuințele de maximum 150 mp construite în mediul rural, dar și anexele gospodărești din mediul urban sau rural, ar putea fi ridicate pe baza unei proceduri simplificate, scrie stiripesurse.ro

Deși nu va mai fi nevoie de autorizație, administrațiile locale rămân implicate în proces, informează alba.ro.

Cetățenii vor trebui să depună un proiect și să notifice primăria, iar instituția are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde.

Ministrul a explicat că măsura se aplică în special construcțiilor mici, precum bucătării de vară, garaje sau anexe de cel mult 20 mp.

Pentru aceste investiții, proiectul rămâne necesar, dar întregul proces birocratic va fi redus considerabil.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții.

Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”, a declarat ministrul pentru sursa citată.