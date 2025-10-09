Poarta Focșanilor, „veriga slabă” în fața Rusiei. Șeful Armatei Române: Rămâne o vulnerabilitate

România este pregătită să sprijine Republica Moldova în cazul unei agresiuni militare a Rusiei, afirmă generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Într-un interviu pentru Euronews, acesta a avertizat asupra riscurilor de război hibrid și a subliniat vulnerabilitatea strategică a Porții Focșanilor — un coridor geografic considerat de experți „punctul slab” al flancului estic al NATO.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwałki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate, astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate. Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”, a spus generalul Vlad.

El a precizat că România are o apărare colectivă solidă, în cadrul NATO, și că alianța „nu va ceda niciun centimetru din teritoriul său”.

Sprijin pentru Republica Moldova în caz de agresiune rusă

Întrebat cum ar reacționa România dacă Rusia ar ataca Republica Moldova, șeful armatei a explicat că ajutorul ar fi consistent, dar nu neapărat prin trupe:

„Armata română ajută Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem programe comune de instruire, dezvoltare de capabilități și oferim asistență tehnică și logistică. România rămâne un aliat fidel al Moldovei și o va sprijini cu tot ce este necesar în caz de atac.”

Generalul Vlad a menționat că, potrivit legii, statul român are obligația de a proteja cetățenii români aflați în afara granițelor, inclusiv în Republica Moldova.

„Rusia mizează pe războiul hibrid, nu pe un atac direct”

Șeful Apărării consideră că un atac militar direct al Rusiei asupra unui stat NATO este puțin probabil, însă avertizează că războiul informațional și presiunea psihologică reprezintă amenințările reale.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare. Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri. Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă”, a spus Vlad.

Trei piloni pentru rezistență: populație pregătită, industrie de apărare, combaterea dezinformării

Generalul Vlad a subliniat că puterea unei țări nu stă doar în armament, ci și în pregătirea populației, funcționarea industriei de apărare și capacitatea de a contracara manipularea și propaganda.