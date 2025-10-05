Șeful DNA, Marius Voineag, declarație uluitoare: Am avut doar 4 sesizări anul trecut de la ANAF pentru evaziune fiscală

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă, la Antena 3 CNN, că anul trecut a primit doar patru sesizări din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

„Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF, patru sesizări pe întreg anul trecut. Toate instituţiile cu atribuţiile de control, undeva la 37 de sesizări, au 36 de sesizări. Imaginați-vă că noi totuși avem un flux de 1.800-2.000 de dosare pe an, pe care le deschidem”, a declarat la Antena3 CNN Marius Voineag.

Întrebat care crede că este explicaţia pentru care doar patru sesizări s-au făcut la DNA de către ANAF, procurorul-şef al DNA a afirmat: „Și pentru noi a fost o surpriză neplăcută. DNA nu se ocupa de investigaţie în ceea ce priveşte evaziunea fiscală şi m-aş fi aşteptat la mult mai multe. Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăţi”.

(sursa: Mediafax)