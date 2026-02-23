Șeful Romgaz: Neptun Deep va pune presiune pe prețurile gazelor

Liberalizarea va aduce mai multe oferte pentru consumatori, dar și provocări majore pentru producători și furnizori, avertizează conducerea Romgaz.

Directorul general al companiei, Răzvan Popescu, a declarat, luni, la o conferință de specialitate, că Romgaz este pregătită din punct de vedere tehnic să intre pe piața concurențială imediat după ridicarea plafonării.

„Am început încă de anul trecut pregătirile, inclusiv pe partea informatică și integrarea sistemelor de furnizare. Am achiziționat serverele necesare și, din punct de vedere tehnic, suntem gata să intrăm în piață de la 1 aprilie. Strategia finală depinde însă de cantitățile care ne vor fi alocate prin ordonanță”, a explicat Popescu, potrivit stiripesurse.

Potrivit acestuia, Romgaz intenționează să devină furnizor atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru segmentul non-casnic mic, chiar dacă în anii anteriori compania a avut între 60% și 80% din producție alocată prin mecanisme reglementate.

Prețuri mai transparente, presiune mai mică pe buget

Șeful Romgaz a subliniat că noul proiect de ordonanță privind piața gazelor aduce mai multă claritate în formarea prețului final și reduce presiunea asupra bugetului de stat.

„Modelul actual elimină acel gap de 0,31 lei și oferă transparență în structura prețului final. Producția reprezintă mai puțin de jumătate din prețul plătit de consumator, influența reală fiind de aproximativ 40%”, a precizat Popescu.

Ministerul Energiei a publicat recent proiectul de Ordonanță de Urgență pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, care prevede menținerea protecției pentru consumatorii casnici. Conform documentului, prețul final va fi format din patru componente: prețul de achiziție (calculat după o formulă nouă), componenta de furnizare (15 lei/MWh), tarifele reglementate de ANRE și taxele aferente (TVA și accize).

Neptun Deep, factor major de presiune pe piața regională

Un alt subiect important abordat de directorul Romgaz a fost impactul proiectului Neptun Deep asupra pieței gazelor din regiune. Potrivit estimărilor, producția de aproximativ 8 miliarde de metri cubi anual va intra pe o piață regională cu un consum de circa 30 de miliarde de metri cubi.

„Această cantitate va pune, fără îndoială, presiune pe prețuri. Estimările arată o posibilă scădere a prețului TTF, corelată cu LNG-ul american, deși aceste așteptări nu s-au materializat până acum”, a spus Popescu la la ZF Power Summit 2026: Energize the economy..

El a adăugat că, în ultimii ani, prețul gazelor din România a fost adesea sub nivelul TTF, iar mecanismele de plafonare au protejat consumatorii de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței internaționale.

Gazul, combustibil de tranziție într-un context incert

În contextul tranziției energetice, șeful Romgaz a subliniat că gazul rămâne un combustibil de tranziție esențial, în condițiile în care obiectivul Net Zero pentru 2050 pare tot mai dificil de atins, iar tehnologiile de captare și stocare a carbonului sunt încă într-un stadiu incipient, mai ales în Europa.

„2050 este un obiectiv extrem de ambițios. În acest context, gazul rămâne relevant, iar proiecte precum Neptun Deep vor avea un rol-cheie atât economic, cât și strategic”, a concluzionat Răzvan Popescu.