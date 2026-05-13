Șeful Vămilor din România, Mihai Savin, reținut de DNA

În același dosar au mai fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului său și un funcționar din Galați.

Ancheta procurorilor anticorupție are în centru emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, document care ar fi fost folosit pentru a justifica utilizarea girofarului și pentru a susține recuperarea permisului de conducere suspendat al unui angajat din cadrul instituției.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ o lună, când un oficial al Autorității Vamale Române și consilierul acestuia se deplasau către Galați. Cei doi ar fi fost opriți în trafic, în județul Ialomița, de polițiști rutieri, după ce ar fi circulat cu viteză și ar fi folosit nejustificat sistemele speciale de avertizare.

În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permisul de conducere, neputând prezenta documente care să justifice legal utilizarea girofarului.

Sursele citate susțin că ulterior controlului ar fi fost întocmit retroactiv un ordin de misiune menit să ateste caracterul oficial al deplasării. Documentul ar fi fost folosit ulterior în instanță, în cadrul contestației formulate împotriva suspendării permisului.

Reținerile au avut loc după verificări efectuate de procurorii DNA la sediul Autorității Vamale Române și la persoane din conducerea instituției. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact modul în care ar fi fost emis documentul și cine a fost implicat în întocmirea acestuia.

Mihai Savin a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Vamale Române, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan, publicată la sfârșitul lunii ianuarie în Monitorul Oficial.

Savin a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Vamale Române.