Mitul băuturilor reci pe caniculă: De ce băuturile fierbinți te răcoresc de fapt mai repede

Printre țările afectate se numără și Marea Britanie, unde meteorologii estimează valori care ar putea depăși recordurile lunii iunie. Meteorologii avertizează că nopțile vor rămâne foarte calde și umede. Aceste condiții cresc riscurile pentru persoanele în vârstă, copiii mici și cei cu afecțiuni cronice.

Pe fondul temperaturilor ridicate, revine în atenție întrebarea dacă băuturile fierbinți ajută la răcorirea organismului. Studiile, citate de The Independent, arată că răspunsul este mai nuanțat decât pare. Cercetări realizate la Universitatea Loughborough, din Marea Britanie, indică faptul că băuturile fierbinți stimulează transpirația. În condiții de aer uscat, evaporarea transpirației poate produce o senzație mai accentuată de răcorire.

În schimb, în perioadele cu temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută, transpirația abundentă devine mai puțin eficientă. Organismul pierde mai multe lichide, iar procesul de răcire este îngreunat.

Specialiștii subliniază că diferențele dintre consumul băuturilor reci și al celor fierbinți sunt reduse în privința temperaturii corporale. Totuși, băuturile reci oferă de regulă o senzație imediată de confort. Medicii recomandă ca, în timpul caniculei, prioritatea să fie menținerea unei hidratări corespunzătoare. În zilele foarte călduroase, organismul are nevoie de un aport mai mare de lichide pentru a preveni deshidratarea.

Experții recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, purtarea hainelor lejere și răcorirea locuințelor. Persoanele vulnerabile sunt sfătuite să acorde o atenție sporită simptomelor provocate de temperaturile extreme. Meteorologii avertizează că valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense în Europa. Specialiștii pun această evoluție pe seama schimbărilor climatice, care favorizează apariția fenomenelor meteo extreme.

(sursa: Mediafax)