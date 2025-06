Sindicaliștii din CFR Călători amenință cu grevă generală

"Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, trage un semnal de alarmă cu privire la rezultatul negocierilor din această săptămână care ar trebui să conducă la semnarea noului Contract Colectiv de Muncă la nivelul CFR Călători. În situaţia în care nu se va realiza acest lucru, începând cu 1 iulie 2025, se vor demara etapele premergătoare Grevei la nivelul principalului operator de transport feroviar din România. Consiliul Naţional de Conducere al FSTFR, care s-a desfăşurat în regim de videoconferinţă la data de 18 iunie 2025, a stabilit că se poate semna noul Contract Colectiv de Muncă prin care să se rămână cu actualele drepturi salariale indexate cu rata inflaţiei de 12,5%, în condiţiile în care nu se vor propune alte micşorări de prestaţie şi/sau micşorări ale numărului de salariaţi şi/sau fără concedieri colective la CFR Călători", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Confederaţiei Sindicale Naţionale Meridian.



Reprezentanţii FSTFR atrag atenţia că vor fi interesaţi în semnarea CCM-ului "în condiţiile mai sus prezentate" numai după ce vor vedea semnat actul adiţional la Contractul de Servicii Publice (CSP) al CFR Călători în care se prevede suma de 47,7 lei pe tren-km la compensaţia CFR Călători, aşa cum a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern ce a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC) al companiei, pe anul 2025.



"Acest lucru este important pentru că ceferiştii din FSTFR nu vor să se trezească cu un CFR Călători falimentat intenţionat de statul român, prin Agenţia de Reformă Feroviară, prin neacordarea compensaţiei reale, aşa cu a fost stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 şi prin Hotărârea de Guvern ce a aprobat BVC-ul CFR Călători pe anul 2025. Această măsură asiguratorie este necesară pentru că sindicaliştii feroviari nu vor să fie puşi în situaţia de a nu mai putea protesta sau de a organiza grevă, fiindcă s-a semnat CCM atunci când nu era semnat Actul Adiţional la CSP cu valoarea compensaţiei reale conform legii", notează sindicaliştii.



CFR Călători are un buget de supravieţuire, nu de dezvoltare, nu va intra în faliment şi nici nu va opri traficul, dar riscă intrarea în incapacitate de plată, a declarat, pe 19 iunie, directorul general al companiei, Traian Preoteasa, într-o conferinţă de presă.



Preoteasa a spus că a solicitat pentru 2025 să se aloce companiei o sumă egală cu execuţia de anul trecut, în condiţiile în care prin Ordonanţa Trenuleţ s-au pierdut aproape 250 de milioane de lei din facilităţile acordate studenţilor, care au fost modificate.



"Ni s-au alocat prin bugetul de stat 2,135 miliarde de lei. Nu au fost la nivelul execuţiei, dar eram mulţumit cu această cifră. Numai că bugetul de venituri şi cheltuieli se face în concordanţă cu o filă de buget emisă de Autoritatea de Reformă Feroviară. (...) Imediat după emiterea Legii bugetului de stat, Autoritatea de Reformă Feroviară trebuia să înainteze un act adiţional cu compensaţia unitară pentru fiecare operator feroviar de călători. Anul trecut compensaţia unitară era în valoare de 44,73 lei pe tren-km şi am căzut de comun acord ca anul acesta să avem o compensaţie conform Ordonanţei Trenuleţ indexată cu rata inflaţiei şi s-a ajuns la 47,4 lei pe tren-km. Mi s-a dat o hârtie sub semnătura preşedintelui ARF că asta e suma pe care să formăm bugetul nostru de venituri şi cheltuieli şi l-am făcut, cu un exerciţiu cu profit de 15 milioane de lei venituri şi cheltuieli. Nici în ziua de astăzi nu avem semnat acest act adiţional pe 47 de lei şi ni se plăteşte o compensaţie unitară de 33 de lei. 33 de lei a fost în anul 2022 compensaţia unitară. De atunci, energia electrică şi motorina aproape s-au dublat, a intrat în aplicare Legea statutului feroviar care ne obligă să ducem salariile angajaţilor CFR în funcţie de salariul minim pe economie indexat cu indici din lege", a explicat şeful companiei.



Preoteasa a subliniat că toate aceste cheltuieli sunt obligatorii prin lege, însă nu a reuşit să pună definitiv statutul feroviar în aplicare pentru că sunt "nişte sume pe care efectiv nu ne le permitem".



El a detaliat cheltuielile pe care le are compania lunar, respectiv: taxa de utilizare a infrastructurii datorată CFR SA, 60 de milioane de lei, la ANAF - 80 de milioane de lei, la energie - 40 de milioane de lei, pentru salariile nete - 80 de milioane de lei, motorina - 30 de milioane de lei, la care se adaugă o serie de datorii. În total, CFR Călători are cheltuieli lunare de 365 de milioane de lei, acestea trebuind să fie acoperite din vânzarea de bilete şi din compensaţia acordată de ARF.



"La nivelul compensaţiei de 33 de lei, suma care ne vine de la ARF este de 135 de milioane de lei, din suma aprobată şi transmisă de dânşii de 185 de milioane. Dat fiind că anul acesta nu s-a plătit deloc compensaţia la 185 de milioane, s-a făcut această diferenţă de 50 de milioane lunar cu care nu am putut să închidem datoriile. 50 de milioane adunate în ultimele 3-6 luni, se duc la vreo 350 - 400 de milioane. Asta este datoria şi de aici a venit datoria lui CFR Călători către furnizori astăzi", a susţinut acesta.



Potrivit lui Traian Preoteasa, este în curs o procedură de audit cu privire la subcompensarea CFR Călători, suma calculată de companie fiind de 1,8 miliarde de lei.



"Am efectuat un audit vis-a-vis de compensarea lui CFR Călători pe anii 2020 - 2024 şi a ieşit că această subcompensare a fost la nivelul sumei de 1,8 miliarde lei. (...) În acest moment este în derulare un audit, un test al creditorilor prudent printr-o firmă din Big Four, şi probabil că vom primi răspunsul şi toată analiza spre sfârşitul lui iunie. O vom face publică la acel moment. Nu ştiu dacă va fi mai mare, dar este o sumă de aproape 2 miliarde de care CFR Călători a fost văduvită în ultimii 4 ani tocmai prin această subcompensare care se pare că va continua. Dacă ARF nu va semna acel adiţional în care să ajungem la 47,4 lei compensaţia unitară şi va continua cu acest 33, da, există foarte mare risc de a intra în incapacitate de plată, tocmai pentru că furnizorii nu vor mai livra. (...) Am fost acuzaţi ca avem 3 şefi de tren sau 3 conductori, că e o risipă fantastică la CFR Călători. Nu ştiu de unde a luat ARF aceste cifre şi aceste date, nu ne-a consultat, dar, în schimb, întârzie punerea în aplicare a actului adiţional. Suntem exact în începutul lunii iunie şi noi mergem pe 1/12 din compensaţia de anul trecut, ceea ce este inacceptabil", a atenţionat directorul general al CFR Călători.



Acesta a adăugat că există o formulă "secretizată" de calcul al acestei compensaţii unitare care arată că suma ar fi trebuit să fie de 62 lei pe tren-km.

AGERPRES