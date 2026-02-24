Sindicatul Ambulanța trage un semnal de alarmă: peste 600 de angajați, victime ale agresiunilor

Federația Națională Sindicală „Ambulanța” a publicat marți rezultatele unei cercetări naționale asupra violențelor cu care se confruntă personalul care lucrează pe ambulanță.

În perioada ianuarie 2025 - ianuarie 2026, 674 de angajați au fost victime directe ale agresiunilor, iar 814 au fost martori la agresarea colegilor. În plus, au fost raportate 542 de cazuri de hărțuire verbală, 370 de amenințări cu violența, 297 de agresiuni fizice și 267 de tentative de agresiune fizică, dar și cazuri de sechestrare a echipajelor.

„Din numărul total al agresiunilor, 455 de evenimente au avut loc la domiciliul pacientului, 381 de cazuri de agresiune s-au produs în ambulanță, iar 278 în spațiul public”, se mai arată în comunicatul de presă.

Privind prezența polițiștilor alături de serviciile de ambulanță, 944 dintre respondenți consideră că prezența lor ar reduce semnificativ riscul de agresiune.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane care lucrează în serviciile publice de ambulanță.

În baza rezultatelor studiului, sindicatul cere implicarea directă a instituțiilor statului cu atribuții în domeniul ordinii publice, respectiv Poliția Română și Jandarmeria Română, în protejarea echipajelor de ambulanță.

Printre solicitările formulate se numără intervenția obligatorie și prioritară a Poliției sau Jandarmeriei la cererea echipajelor, însoțirea acestora în cazurile cu risc ridicat, precum intervențiile cu risc psihiatric sau comportament violent, stabilirea unor criterii clare pentru prezența preventivă a forțelor de ordine și aplicarea unor sancțiuni ferme pentru agresarea personalului medical.

„Considerăm necesară inițierea unui cadru legislativ distinct, prin care agresiunile asupra personalului din sistemul medical de urgență să fie recunoscute și sancționate ca fapte îndreptate împotriva unui serviciu public esențial și ca agresiuni care afectează funcționarea unui serviciu public de importanță strategică”, se mai arată în comunicatul de presă.

În plus, Federația a salutat poziționarea fermă a ministrului Sănătății Alexandru Rogobete Federația cu privire la intoleranța față de violența asupra personalului medical.

(sursa: Mediafax)