Grindeanu: Un nou pas pentru drumul de mare viteză Filiași - Lugoj

Conform ministrului, proiectantul spaniol trebuie să finalizeze acest contract în valoare de 16,07 milioane de lei (fără TVA) în 21 de luni.

Contractul pentru lotul cu o lungime estimată de 50 km va putea fi semnat peste 10 zile, în cazul în care nu vor fi depuse contestații.

După construcție, sectorul de drum de mare viteză Caransebeș - Lugoj va asigura conexiunea și cu viitorul Drum expres Craiova – Târgu Jiu.

„Până în prezent au fost semnate și se află în derulare contractele pentru 3 loturi ale drumului de mare viteză Filiași - Lugoj:

- Lotul 1 (Filiași-Drobeta Turnu Severin), în lungime de 70 km. Contractul a fost semnat în data de 10 iunie 2023 și are o perioadă de derulare de 20 de luni (18 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate)

- Lotul 2 (Drobeta Turnu Severin – Domașnea) în lungime de 65 km. Contractul a fost semnat în 4 iulie 2023 și are o durată de 28 de luni (26 de luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate).

- Lotul 3 (Domașnea-Caransebeș) cu o lungime de 45 km. Contractul a fost semnat în 13 septembrie 2023 și are o durată de 24 de luni (22 de luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate)”, transmite Sorin Grindeanu.

(sursa: Mediafax)