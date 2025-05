Florian Coldea, despre fotografiile publicate de Elena Lasconi: „Mă delimitez de această acțiune!”

„Nu am ce să comentez despre fotografiile apărute în spațiul public dintr-un motiv foarte simplu. Nu este nimic de comentat. Dacă ele aveau un context clar definit, dacă ar fi indicat că m-aș fi întâlnit cu actori politici la o anumită dată, aș fi oferit clarificări. În condițiile în care este vorba de imagini disparate, neasumate de autorul acestora, promovate interesat într-un context electoral sensibil, nu am ce să comentez. Sunt o persoană responsabilă, general în rezervă al armatei române, care a apărat și apără interesele României, așa că înțeleg foarte bine sensibilitatea acestui moment. De-a lungul carierei, am văzut acțiuni similare, în contextul retoricii electorale din țara noastră, care nu aveau nicio legătură cu practicile unui stat democratic”, afirmă, potrivit G4Media, Florian Coldea, potrivit gandul.ro.

El se delimitează „de această acțiune”, pe care o consideră „o încercare disperată, care urmărește să influențeze procesul electoral deosebit de important pentru viitorul euro-atlantic al țării noastre”.

„Țin să precizez foarte clar că în acest context electoral nu am realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale. De asemenea, reiterez faptul că nu am nicio implicare în activități cu valențe electorale și amintesc semnalele pe care le-am lansat încă din iunie 2024 (a se vedea comunicatul de presă pe care l-am transmis în 19 iunie 2024) privind riscurile la adresa intereselor naționale în condițiile complexității situației actuale de securitate. Din păcate, semnalele respective au fost confirmate de evoluțiile ulterioare”, a precizat Florian Coldea.

Nicușor Dan anunță că vineri dimineață va depune plângere penală pe numele Elenei Lasconi, pentru fals și înșelăciune, după ce aceasta a publicat fotografii care sugerează o întâlnire Dan-Coldea-Ponta.

Candidata USR la alegerile prezidenţiale Elena Lasconi a declarat, joi, la Europa FM, despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu Florian Coldea, despre care a făcut referire recent, că a primit un e-mail cu nişte poze şi că urmează să le publice în cursul zilei.

„Am primit un e-mail cu nişte probe, în acest sens, şi am vrut să văd dacă, întrebându-l, va recunoaşte”, a declarat Elena Lasconi.

Ea a precizat menţionat că este vorba despre o întâlnire la care era şi Victor Ponta. „Cred că era aranjamentul pentru candidatură”, a completat ea.

Citește pe Antena3.ro Mihai Gâdea îl dă în judecată pe Victor Ponta și îi cere daune un milion de euro

(sursa: Mediafax)