Rogobete, după vizita la spitalele afectate de criza apei: Situația e sub control, nu am transferat pacienți la București

Ministrul face miercuri vizite în spitalele afectate de lipsa apei potabile din județul Prahova. Prima oprire a fost la Spitalul Municipal Câmpina.

„La Câmpina sunt internați, în acest moment, 57 de pacienți, iar siguranța fiecăruia dintre ei rămâne prioritatea mea absolută. Au fost distribuite 2.800 de sticle de apă potabilă pentru pacienți și personal, iar ISU sprijină unitatea cu apă menajeră prin cisterne și bazine mobile. Spitalul funcționează în regim de avarie, motiv pentru care internările sunt sistate până la revenirea la condiții normale”, spune Alexandru Rogobete.

El spune că a intrat în saloane și a vorbit cu pacienții și personalul medical.

„Situația este dificilă, dar echipele sunt mobilizate și gestionează fiecare detaliu cu responsabilitate”, adaugă ministrul.

El adaugă că până acum nu a fost necesar transferul pacienților din spitalele afectate către București, situația fiind gestionată la nivelul județului.

„Spitalul Județean de Urgență Ploiești a reușit să coordoneze și să gestioneze eficient cazurile care au necesitat atenție suplimentară, fără a depăși capacitatea locală de răspuns”, mai spune Rogobete.

În total, autoritățile au anunțat că cinci spitale din Prahiva sunt afectate de criza apei: Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza.

(sursa: Mediafax)