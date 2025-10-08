Situație halucinantă la Spitalul din Iaşi unde au murit 7 copii. Fosta directoare repusă în funcţie. Rogobete: "E noaptea minţii"

"Iresponsabilitate administrativă. Nu am alte cuvinte. Sunt fără cuvinte. În a continua această iresponsabilitate, acest haos administrativ. Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (...) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management.Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (...) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol", a declarat Alexandru Rogobete pentru Adevărul.

Alexandru Rogobete a refuzat să comenteze dacă repunerea în funcţie a directorei ar face parte dintr-un război politic între PSD şi PNL. "Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica atunci când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație responsabilitatea se asumă, nu se paseazăNu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (...) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru", a declarat ministrul Sănătăţii.