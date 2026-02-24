Sporul de doctorat, redus la jumătate. Bolojan: Nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe

"Aşa cum ştiţi, toate sectoarele administraţiei participă la acest efort şi, în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Şi tot în baza acestei discuţii a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate. Acum, trebuie să discutăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică ce a fost introdusă în zona noastră şi eu cred că, dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe, uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt", a afirmat Bolojan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, la finalul şedinţei de Guvern, întrebat în legătură cu gestul profesorului Cristian Preda de a-şi rupe diploma de doctor în direct la televizor, în semn de protest faţă de măsurile luate.



Prim-ministrul a subliniat că România are foarte mulţi oameni dedicaţi, talentaţi.



"Şi faptul că eşti cadru didactic într-o universitate din România eşti remunerat prin poziţia de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai, iar pentru a atinge un anumit grad universitar ai nevoie şi de această diplomă. Deci salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot şi această diplomă", a adăugat premierul, potrivit AGERPRES

