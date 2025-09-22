Statele UE, obligate încă 2 ani să depoziteze gaze. Transgaz și Romgaz consideră măsura benefică

Legiuitorii europeni au considerat necesară prelungirea până la sfârșitul lui 2027 a obligațiilor statelor membre de stocare a gazelor naturale înainte de startul sezonului rece, o măsură care a fost implementată inițial pe fondul crizei prețurilor declanșate de pandemia de Covid-19 și de războiul din Ucraina, ca protecție suplimentară pentru securitatea aprovizionării consumatorilor.

Până la 31martie 2026, prețurile finale pentru consumatori sunt încă plafonate la gaze naturale, după ce schema pentru energia electrică a expirat la 31 iunie.

Noul regulament, intrat în vigoare recent, pe 10 septembrie, când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, introduce și o flexibilitate crescută în gestionarea procesului de depozitare a gazelor.

Contactați de Mediafax, directorul general al operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, și de șeful principalului producător de gaze din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, Romgaz, au analizat succint impactul noului regulament.

După criza din energie din 2022, România și celelalte țări europene au fost nevoite să fie mai atente cu rezervele de gaze, prin regulamentul adoptat acum trei ani și care, în lipsa deciziei devenite finale pe 10 septembrie, expira la finalul anului.

În esență, oficialii europeni au prelungit obligația de stocare a gazelor naturale, la un nivel de 90% din capacitatea de stocare înainte de venirea iernii, dar au introdus măsuri de flexibilizare, menite să ajute operatorii, să scoată din piață speculații și să reducă astfel prețurile.

„Pentru a menține securitatea aprovizionării și nivelul adecvat de constituire de stocuri al instalațiilor de înmagazinare a gazelor, Comisia ar trebui să monitorizeze în permanență piața și să caute modalități care ar putea să contribuie la atingerea obiectivului de constituire de stocuri, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a oportunităților oferite de mecanismele de agregare a cererii și de achiziționare în comun instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2576 al Consiliului (5). Prin urmare, este necesară o prelungire până la sfârșitul lui 2027 a dispozițiilor relevante privind constituirea de stocuri de gaze, care oferă previzibilitate și transparență în ceea ce privește utilizarea instalațiilor de înmagazinare a gazelor în întreaga Uniune, introducând în același timp o anumită flexibilitate în dispozițiile respective”, potrivit regulamentului.

România a depășit pragul de înmagazinare de 90%

Astfel, obligația impusă prin regulamentul anterior este de a urma o traiectorie anuală de constituire de stocuri și de a se asigura că obiectivul de atingere a nivelului de 90% este îndeplinit până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Acest nivel a fost atins de România pe 17 septembrie, când a ajuns la 90,15% din capacitatea de stocare, peste media UE de 81,09%, conform datelor agregate la nivel european, publicate de Gas Infrastructure Europe (GIE). Cele mai recente date, din 20 septembrie, arată că între timp a ajuns la 91,31%, față de media UE de 81,61%.

Principala schimbare din noul regulament a fost adusă de îmbunătățirea substanțială a situației de pe piața gazelor naturale în comparație cu anii 2022 – 2023, dar în continuare tensionată și într-un cadru geopolitic încă neclar, potrivit documentului. Este vorba de posibilitatea ca nivelul de 90% să poată fi atins oricând între 1 octombrie și 1 decembrie.

„Având în vedere succesul de la nivel european al reducerii riscurilor asociate cu structura importurilor de gaze, cadrul general stabilit pentru satisfacerea nevoilor de gaze ale Uniunii ar trebui să asigure un echilibru între securitatea energetică și revenirea la principiile pieței. Prin urmare, acesta ar trebui să fie suficient de flexibil în timpul sezonului de constituire a stocurilor pentru a permite o reacție rapidă la condițiile de piață în continuă schimbare și, în special, pentru a profita de cele mai bune condiții de achiziție, scopul fiind de a reduce prețurile gazelor în Europa. În special, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a atinge obiectivul de constituire de stocuri în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie, ținând seama de începutul perioadei de retragere a stocurilor de gaze a statelor membre, fără a fi obligate să mențină nivelul de înmagazinare corespunzător obiectivului de constituire de stocuri până la 1 decembrie”, potrivit noului regulament UE.

Impactul asupra UE și a României

„Din analiza mea, cred că noul regulament este un lucru benefic pentru piața gazelor”, a declarat pentru Mediafax directorul general al operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale, Transgaz, Ion Sterian.

De aceeași părere este și directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu. Compania de stat este, pe lângă principalul producător național de gaze, și cea care care controlează DEPOGAZ, care este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. Restul îî revine companiei Depomureș, deținută de Grupul Engie SA prin Engie Group Participations (59%) și de S.N.G.N. Romgaz S.A. (40%).

„Înmagazinarea gazelor naturale are, în actualul context politic internaţional, pe lângă aspectul economic şi de compensare a fluctuaţiilor sezoniere ale consumului de gaze naturale, mai mult ca niciodată un pronunţat accent strategic, de creştere a siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor în perioada rece, în condiţiile în care Europa trece printr-un proces de redesenare a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale”, a explicat șeful Romgaz, într-o declarație pentru Mediafax.

În acest sens, crede Răzvan Popescu, prelungirea reglementarii europene privind securitatea in aprovizionarea cu gaze naturale, respectiv stabilirea obligativității pentru țările membre, de constituire a unui stoc de gaze naturale, la nivelul a 90% din capacitatea de stocare, este benefică pentru piața gazelor naturale din Europa.

„Acest lucru poate contribui la stabilizarea prețurilor interne și la reducerea volatilitatii costurilor cu energia pentru consumatori”, a conchis directorul general al Romgaz.

(sursa: Mediafax)