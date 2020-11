Strategia lui Orban pentru valul 3 al pandemiei

Orice măsură care aduce noi restricții generează opoziție în societate, însă acestea sunt extrem de necesare pentru a nu se ajunge la o limită ce nu trebuie atinsă, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, întrebat dacă România este pregătită pentru valul 3 al pandemiei.

Orban a spus, luni seara, întrebat dacă România este pregătită pentru valul 3 al pandemiei, că se fac eforturi constante și se achiziționează tot ce e posibil, însă există limite.

„Facem eforturi constante pentru a ne pregăti, pentru a face faţă şi mai bine. Practic, puteţi vedea că am făcut progrese. Sigur, nu pot să zic că sunt progresele chiar la nivelul nevoilor, dar am făcut progrese pe toate liniile, și în materie de echipamente de protecție, în materie de aparate de diagnosticare Real Time PCR, acum am decis să achiziționăm și 3 milioane de teste rapide pentru a fi folosite pentru personalul medical, pentru beneficiarii serviciilor din căminele de vârstnici, cămine de persoane cu dizabilități, centre de copii. Încercăm și aici să creștem capacitatea de testare cu noul tip de teste rapide. În ceea ce privește creșterea capacității de tratare în scțiile de ATI vedeți, cu precizarea că nimeni nu ar fi crezut că aștăzi există în Terapie Intensivă aproximativ 1.180 și ceva de pacienți care beneficiază de tratament medical și creștem în continuare capacitatea de tratare (...) Sigur că avem o limită care este dată de limita de personal și de condițiile tehnice”, a spus Ludovic Orban.

Orban a precizat că sunt spitale în care consumul de oxigen a crescut de cinci ori.

„În materie de alimentare cu oxigen facem eforturi permanente. La Spitalul Colentina consumul de oxigen a crescut faţă de luna iunie de 5 ori. (...) Pe măsură ce se înfiinţează noi secţii de terapie intensivă trebuie să facem faţă creşterii consumului de oxigen. (...) Nu ne dorim în situaţia în care să ajungem aproape de limită sau la limită. Dacă oamenii înţeleg, dacă respectă regula, putem să oprim creşterea numărului de cazuri, (...) să reducem numărul de oameni care au nevoie de tratament, mai ales în ATI”, a mai spus Orban.

Întrebat de ce nu s-au mai luat măsuri suplimentare pentru combaterea pandemiei. Orban a explicat faptul că „orice măsură de restricţii generează foarte multă opoziţie în societate”.

„Noi ne-am asumat introducerea de noi restricţii, fiind în campanie electorală, tocmai pentru că am considerat că este nevoie de noi restricţii pentru oprirea creşterii numărului de cazuri. (...) Am luat decizia de carantinare peste tot unde a fost nevoie”, a explicat premierul.

(sursa: Mediafax)