Generația Intuitivă: Unul din trei tineri Gen Z afirmă că are abilități psihice

Aproximativ o treime dintre tinerii din generația Z cred că au abilități psihice, potrivit unui sondaj realizat de Talker Research. Rezultatele sugerează că aceștia declară de două ori mai multe „momente psihice” decât generația Baby Boomers, chiar dacă frecvența este redusă, de una sau două ori pe lună, transmite Euronews.

Pentru majoritatea respondenților, aceste presupuse abilități nu înseamnă comunicarea cu spirite sau viziuni mistice, ci mai degrabă o intuiție accentuată. Astfel, 33% dintre participanți au spus că simt când „ceva nu este în regulă”, iar 28% afirmă că pot detecta minciuna. Alți 26% spun că au un instinct clar privind momentul în care trebuie să se retragă dintr-o situație. Chiar dacă aceste trăiri pot fi explicate prin experiență sau inteligență emoțională, ele sunt tot mai des asociate cu ideea de „al șaselea simț” în cultura online.

Creșterea interesului pentru tarot, astrologie, cristale sau concepte precum „manifestarea” coincide cu expansiunea platformelor sociale. Este locul în care astfel de idei devin virale rapid. Un studiu realizat de Pew Research Center în 2025 arată că aproximativ 30% dintre americani consultă anual astrologia, tarotul sau ghicitorii. Majoritatea au declarat că o fac mai degrabă din curiozitate sau divertisment. Situația globală contribuie la această tendință. Instabilitatea economică, tensiunile geopolitice, schimbările climatice și accesul limitat la suport pentru sănătatea mintală determină mulți tineri să caute forme alternative de control și sens.

Chiar și în rândul celor care cred în astfel de abilități, există îndoieli. Aproximativ 35% dintre respondenți spun că nu sunt siguri dacă pot face diferența între intuiție reală și anxietate. Fenomenul pare mai degrabă o reflecție a unei generații care încearcă să înțeleagă un mediu imprevizibil, decât dovada unei credințe generalizate în paranormal. Pentru mulți tineri, „abilitățile psihice” sunt, în esență, o reinterpretare modernă a instinctului – una adaptată unei epoci dominate de incertitudine și de nevoia de control.

(sursa: Mediafax)