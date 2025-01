Tanczos Barna: Bugetul asigură plata salariilor şi pensiilor şi îi ajută pe cei vulnerabili

Ministrul a caracterizat proiectul bugetului pentru 2025 prin trei cuvinte: "investiţii, echilibru şi cumpătare".



Tanczos Barna spune că bugetul din acest an este începutul unei noi perioade, pentru că Guvernul are de rezolvat o serie de probleme structurale, trebuie să restabilească echilibrul bugetar şi să consolideze creşterea economică prin măsuri ferme şi implementate într-un ritm alert.



"Am construit bugetul pe trei piloni: un stat mai suplu, care reduce din propriile cheltuieli, dar nu reduce din pensii şi salarii; salariul mediu net va creşte peste limita inflaţiei, iar cei cu pensii mici vor primi ajutor; investiţii în economie la un nivel record, de 7,8% din PIB -cei 150 de miliarde de lei se vor regăsi în autostrăzi, spitale noi, programe de dezvoltare locală şi programe pentru IMM-uri; Fond Naţional de Solidaritate, la care va contribui şi Capitala. Pentru prima dată, repartizarea sumelor pentru unităţile administrativ-teritoriale se va baza pe datele recensământului, reflectând în mod real populaţia localităţilor", a scris ministrul.



Ministerul Finanţelor a publicat joi noaptea proiectul de buget pentru acest an, construit pe o creştere economică de 2,5%, ceea ce duce valoarea Produsului Intern Brut la 1.912 miliarde de lei preţuri curente.



Inflaţia medie anuală pe care a fost calculat bugetul este de 4,4%.



Deficitul bugetar este estimat la 7,04% din PIB.



Veniturile bugetului consolidat sunt estimate 667,523 miliarde de lei, reprezentând 34,9% din PIB. Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2025 le înregistrează (contribuţiile de asigurări sociale 30,8% din total venituri), urmate de TVA (20,4% în total venituri), sume primite de la UE (13,1% din total venituri), impozit pe salarii şi venit (8,5%).



Cheltuielile sunt estimate la 802,170 miliarde de lei, respectiv 41,9% din PIB. În anul 2025, cheltuielile destinate investiţiilor însumează aproximativ 149,7 miliarde lei, reprezentând 7,8% în PIB. Investiţiile sunt susţinute din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, însă până la sfârşitul anului 2026 acestea trebuie finalizate. Cheltuielile de personal sunt în sumă de 169,5 miliarde lei în anul 2025. Cu ponderi mari în total cheltuieli în anul 2025 se situează asistenţa socială (30,2% din total cheltuieli), cheltuieli de personal (21,1% din total) şi cheltuieli de investiţii (18,7% din total).

AGERPRES