Tanczos Barna anunta ca directiva anti-plastic va fi implementata in Romania

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook, că ministerul lucrează de câteva luni la implementarea în România a Directivei Uniunii Europene privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, recunoscută drept Directiva SUP (Single Use Plastic) şi că acest proces se va încheia săptămâna viitoare, când Guvernul va adopta actul normativ.



"Mă bucură faptul că există întreprinderi care s-au pregătit din timp pentru adaptarea la prevederile Directivei Uniunii Europene legate de single-use plastic, trecând la producţia şi comercializarea ambalajelor făcute din plastic reciclabil. Astăzi, în cadrul unei vizite de lucru oficiale la Odorheiu Secuiesc, am vizitat punctul de lucru al firmei Lutrix S.R.L. care se ocupă cu producţia şi comercializarea ambalajelor industriale şi de uz casnic. Fabrica îşi desfăşoară activitatea de mai mult de doi ani conform principiilor sustenabilităţii şi produce bioplastic compostabil care este prietenos cu mediul. În plus, compania este autorizată să îşi comercializeze produsele nu numai în ţară, dar şi în Uniunea Europeană. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lucrează de luni de zile la implementarea Directivei Uniunii Europene SUP în România. Acest proces se va încheia săptămâna viitoare, când Guvernul va adopta acest act normativ", a precizat ministrul Tanczos Barna.