x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu este momentul să schimbăm sistemul

Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu este momentul să schimbăm sistemul

de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   23:00
Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu este momentul să schimbăm sistemul
Sursa foto: Hepta/Tzancos Barna nu crede că este momentul de schimbare a sistemului de impozitare

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că în momentul de față nu este momentul să fie schimbat sistemul de impozitare din România. Reprezentanții PSD au propus de mai multe ori implementarea impozitării progresive.

Vicepremierul Tánczos Barna a fost întrebat despre impozitul progresiv luni, în timpul unei emisiuni la postul Digi24.

„Nu cred că este momentul să schimbăm sistemul de impozitare”, a răspuns vicepremierul UDMR care a recunoscut că are colegi de partid care susțin varianta.

De altfel, el a spus că este dispus să asculte argumente arătând că în urmă cu doi ani ar fi zis nu hotărât.

Răspunsurile au fost oferite plecând de la concluziile ședinței coaliției de guvernare de luni.

„A fost suficient de constructivă că să putem merge mai departe”, a precizat vicepremierul adăugând că s-au lămurit mai multe probleme.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: tanczos barna impozitare progresivă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri