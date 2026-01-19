Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu este momentul să schimbăm sistemul

Vicepremierul Tánczos Barna a fost întrebat despre impozitul progresiv luni, în timpul unei emisiuni la postul Digi24.

„Nu cred că este momentul să schimbăm sistemul de impozitare”, a răspuns vicepremierul UDMR care a recunoscut că are colegi de partid care susțin varianta.

De altfel, el a spus că este dispus să asculte argumente arătând că în urmă cu doi ani ar fi zis nu hotărât.

Răspunsurile au fost oferite plecând de la concluziile ședinței coaliției de guvernare de luni.

„A fost suficient de constructivă că să putem merge mai departe”, a precizat vicepremierul adăugând că s-au lămurit mai multe probleme.

