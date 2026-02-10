Termoenergetica: Dacă temperatura medie a apei e mai mică de 50 de grade, consumatorii pot beneficia de reducerea facturii

Întregul mecanism este stipulat în contractul pe care asociaţiile de proprietari şi consumatorii casnici l-au semnat cu Termoenergetica, transmite compania, marţi, pe pagina sa de Facebook.



În contract este deja inclus şi pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situaţiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectaţi (temperatură sub limita contractuală), menţionează sursa citată.



"Concret, Termoenergetica are anumite obligaţii de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC", se arată în postare.



Obligaţiile companiei:



- să furnizeze apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 şi 60 de grade Celsius, cu o abatere de +/- 5 grade;

- să furnizeze agent termic pentru încălzire astfel încât să fie asigurat confortul termic în locuinţe;

- să factureze energia termică numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobată;

- să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperile în alimentare survenite din vina Termoenergeticii.



Consumatorii au dreptul:

- să conteste facturile când constată diferenţe între consumul facturat şi cel înregistrat de contorul de branşament;

- să beneficieze de reducerea valorii facturii în cazul în care temperatura medie a apei calde este mai mică de 50 de grade (furnizorul fiind obligat să comunice, la cerere, temperatura medie lunară a apei reci intrate în staţia termică).

AGERPRES