TikTok respinge acuzațiile de interferență în alegerile din România

„În urma alegerilor recente din România, doresc să reafirm angajamentul de neclintit al TikTok de a oferi un spațiu digital sigur, transparent și de încredere pentru cei 8 milioane de utilizatori români ai platformei noastre. Pe TikTok, oamenii se reunesc pentru a învăța, descoperi și conecta, iar protejarea confidențialității, securității și siguranței lor este prioritatea noastră principală”, a scris, într-un comunicat, Jakub Olek, director TikTok de relații guvernamentale pentru Europa Centrală și de Est.

El a mai spus că „o serie de rapoarte eronate și înșelătoare au ridicat întrebări cu privire la rolul TikTok în timpul acestor alegeri, denaturând măsurile ample pe care le-am implementat pentru a sprijini procesul electoral din România. Este de menționat că majoritatea candidaților au interacționat activ cu românii pe diverse platforme digitale, nu doar pe TikTok. Permiteți-mi să vă asigur că TikTok a luat măsuri exhaustive pentru a asigura integritatea platformei înainte, în timpul și după alegeri”.

Potrivit TikTok, strategia pentru alegeri „se bazează pe trei piloni principali. În primul rând, protejăm integritatea alegerilor eliminând dezinformările nocive despre procesele civice și electorale, colaborând cu fact-checkeri pentru a evalua acuratețea conținutului și etichetând afirmațiile care nu pot fi verificate. În al doilea rând, împuternicim oamenii conectându-i cu informații din surse de încredere, ajutându-i să facă distincția între fapte și ficțiune. În cele din urmă, colaborăm cu experți pentru a contracara amenințările emergente și a sprijini integritatea alegerilor la nivel global.

Ca dovezi ale acestui efort, oferim următoarele date pentru perioada septembrie-noiembrie a acestui an:

-Am eliminat peste 66.000 de conturi false, 7 milioane de aprecieri false și 10 milioane de urmăritori falși.

-Am prevenit 40 de milioane de aprecieri false și am blocat crearea a peste 216.000 de conturi spam.

-Până în prezent, nu am găsit dovezi ale unei operațiuni de influență ascunsă pe platforma noastră în ultimele săptămâni legate de alegerile prezidențiale din România, nici ale unei influențe externe.

-În raportul nostru lunar privind Operațiunile de Influență Ascunsă pentru septembrie, am dezvăluit că am întrerupt o rețea care viza publicul român, deși aceasta nu avea legătură și nu a jucat niciun rol în promovarea campaniei lui Georgescu.

-Deși unii au susținut existența a 5.000 de conturi false legate de interferențe electorale, investigațiile noastre nu au găsit dovezi care să susțină această afirmație”.

Reprezentatul TikTok a mai spus că pe timpul alegerilor, platforma a lucrat „proactiv pentru a promova informațiile autoritare și pentru a împuternici utilizatorii să contracareze dezinformarea. În parteneriat cu Comisia Electorală Română, am lansat un Centru Electoral în aplicație, oferind utilizatorilor informații electorale fiabile. De asemenea, am colaborat cu ONG-ul Funky Citizens pentru a desfășura o campanie de alfabetizare digitală destinată să ajute românii să identifice și să navigheze prin dezinformare online.

Prioritizarea siguranței este demonstrată suplimentar prin investiția noastră în acest domeniu - 2 miliarde de dolari doar în acest an. Peste 6.000 de persoane sunt dedicate moderării conținutului în UE, inclusiv în limba română, asigurând că TikTok rămâne o platformă sigură și primitoare pentru toți utilizatorii.

Ghidurile noastre comunitare interzic strict reclamele politice, iar aceste reguli sunt aplicate riguros. De exemplu, am eliminat peste 150 de conturi de impersonare legate de domnul Călin Georgescu, precum și mai mult de 650 de conturi suplimentare de impersonare legate de alți candidați, majoritatea fiind eliminate pe durata campaniei. Aceste acțiuni subliniază angajamentul nostru de a menține un teren de joc echitabil și de a proteja integritatea platformei.

Dincolo de alegeri, programul nostru principal de securitate a datelor, Project Clover, asigură cele mai înalte standarde de confidențialitate și securitate a datelor pentru utilizatorii europeni. La începutul acestui an, am prezentat Project Clover oficialilor români, evidențiind modul în care supravegherea independentă realizată de NCC Group, o companie europeană de top în domeniul securității cibernetice, asigură transparență, responsabilitate și monitorizare continuă a practicilor noastre privind datele. Această inițiativă reflectă un nivel inegalabil de transparență și responsabilitate în industria noastră.

TikTok se angajează să construiască încredere cu guvernele, instituțiile și comunitățile, inclusiv aici, în România, unde milioane de utilizatori beneficiază de platforma noastră. Rămânem pe deplin disponibili să colaborăm strâns cu autoritățile române pentru a aborda orice preocupări și pentru a continua să sprijinim un spațiu digital sigur și de încredere în momente democratice critice. Suntem dornici să consolidăm parteneriatele existente și să ne asigurăm că TikTok continuă să contribuie pozitiv la acest ecosistem”, se mai arată în comunicat.

