Oana Țoiu: Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” pentru ideea de libertate în Europa

Pentru a comemora patru ani de la începutul Războiului din Ucraina, Oana Țoiu a participat, alături de artistul Oleksyi Say, la inaugurarea instalației „Volya” („libertate” și „voință”) în incinta sediului NATO.

„Literele au fost recuperate dintr-un sat din regiunea Kherson, iar urmele războiului sunt exact de la invazia ruşilor”, se arată în mesajul publicat marți pe Facebook.

„Patru ani de la începutul războiului sunt şi patru ani de voință neînfrântă în lupta pentru libertate, iar lupta şi sacrificiul ucrainenilor contribuie şi la siguranța noastră”, mai transmite șefa diplomației de la București.

Ministrul a evidențiat și rolul României în sprijinirea refugiaților ucraineni încă din primele zile ale Războiul, subliniind că mobilizarea cetățenilor români din acea perioadă a fost o demonstrație de umanitate.

„În acele prime zile de agresiune a Rusiei, românii au fost un bun vecin, cu ușa deschisă pentru sute de mii de oameni care fugeau din calea războiului. Nu era vorba despre protocoale oficiale și tratate bilaterale, ci despre mii de români care și-au deschis casele, au oferit un ceai cald și o îmbrățișare unor semeni care, speriați, căutau o ieșire din calea ororilor. Am arătat atunci fața cea mai frumoasă a umanității noastre care este solidaritatea fără rezerve”, susține Țoiu.

Ministrul a avertizat împotriva unei păci rapide, declarând: „nu este de ajuns să vrem, iar cei care țin cu Rusia nu grăbesc pacea, ci vor un viitor în care un agresor nepedepsit va continua războaiele pe care şi le doreşte”.

În încheiere, Oana Țoiu a afirmat: „Suveranitatea Ucrainei este „linia roșie” nu doar pentru ei, ci pentru însăși ideea de libertate în Europa”, precizând: „Oricât de lungă ar fi iarna, primăvara vine întotdeauna pentru cei care nu încetează să creadă în libertate”.

(sursa: Mediafax)