Reputatul istoric Tom Holland, fascinat de România: ”Sarmisegetuza mi-a depășit toate așteptările”

Impresionat de istoria României și de locurile pe care le-a descoperit, Tom Holland a promovat țara noastră pe rețelele de socializare:

“Tragem draperiile hotelului nostru din Cluj pentru a descoperi această statuie absolut zguduitoare a naționalistului ardelean din secolul al XIX-lea - alias „Crăișorul Munților” - Avram Iancu”

“Un castel românesc de top: construit de John Hunyadi (n.r. Iancu de Hunedoara), marele erou al rezistenței împotriva otomanilor și pasionat de proto-tancuri… și se spune că este locul în care l-a ținut prizonier pe Vlad Țepeș...”

“Ei bine, Sarmizegetusa este unul dintre cele mai pline de atmosferă situri arheologice pe care le-am vizitat vreodată. Am citit multe despre ea (apar în următoarea mea carte), dar îndepărtarea sa, ciudățenia sa, frumusețea naturală a acestui loc mi-au depășit toate așteptările.”

“Pentru FESTIVALUL nostru de istorie mondială, am înregistrat un episod despre enigmaticele tăblițe de la Tărtăria: poate - POATE - cel mai vechi exemplu de scriere din lume.

Sunt depozitate la Cluj, iar datorită minunatei mele gazde Matei, care a rezolvat lucrurile la muzeu, am reușit să le văd!”

“Încântat să aflu că România este singura țară care a menționat un împărat roman (Traian) în imnul său național!”

“Emoționat să aflu că sportul național al României - atestat pentru prima dată, se spune, în 1364 - pare a fi un fel de cricket.”

“Și așa ne luăm rămas bun de la România. O excursie scurtă, dar care ne-a trezit apetitul: la fel ca Traian, voi reveni...”

Tom Holland este un istoric recunoscut, biograf și jurnalist. Este autorul cărții Rubicon: The Triumph and the Tragedy of the Roman Republic, care a câștigat premiul Hessell-Tiltman pentru istorie și a fost selectat pe lista finală pentru premiul Samuel Johnson; Persian Fire, istoria războaielor greco-persane, a câștigat Premiul Runciman al Ligii Anglo-Elenice în 2006; Millennium: The End of the World and The Forging of Christianism; În umbra sabiei, care acoperă prăbușirea puterii romane și persane în Orientul Apropiat și apariția islamului; și Dynasty, un portret al primei dinastii imperiale a Romei.

A adaptat Homer, Herodot, Tucidide și Virgil pentru BBC. Traducerea lui Herodot a fost publicată în 2013 de Penguin Classics. Biografia sa despre Æthelstan, primul rege al Angliei, a fost publicată în 2016 în seria Penguin Monarchs, iar biografia sa despre Æthelflæd, fondatorul uitat al Angliei, a fost o carte de expertiză pentru Ladybird publicată în 2019. În 2007, el a fost câștigătorul premiului Classical. Premiul Asociației, acordat „individului care a făcut cel mai mult pentru a promova studiul limbii, literaturii și civilizației Greciei Antice și Romei”.

Holland este prezentatorul emisiunii Making History de la BBC Radio 4. El a scris și prezentat o serie de documentare TV, pentru BBC și Channel 4, pe subiecte variind de la ISIS la dinozauri.

În prezent, Holland realizează podcastul The Rest Is History pentru Apple, alături de Dominic Sandbrook.