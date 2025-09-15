Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de poliție după un grav accident în Capitală. A fugit de la locul faptei

Martorii susțin că actorul Toto Dumitrescu ar fi ieșit pe picioarele lui din mașina implicată în coliziune, și-ar fi luat portofelul și telefonul mobil, apoi ar fi plecat pe jos, abandonând autoturismul.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. Potrivit polițiștilor, o șoferiță de 23 de ani s-a oprit la indicatorul „Cedează trecerea”, dar ar fi rămas staționată pe banda a doua a bulevardului. În acel moment, mașina condusă de fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi lovit autoturismul tinerei.

Impactul a fost violent: trei mașini au fost avariate, iar șoferița a rămas încarcerată și a avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoasă dintre fiare. Ea a fost transportată în stare gravă la Spitalul Floreasca pentru îngrijiri medicale.

Surse apropiate anchetei susțin că Toto Dumitrescu nu ar fi fost neapărat vinovat de producerea accidentului, însă ar fi condus cu viteză foarte mare.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului, iar polițiștii de la Biroul de accidente cu autori necunoscuți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, continuă căutările pentru a-l identifica și reține.

„La data de 14 septembrie, în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția bd. Mircea Eliade – bd. Primăverii. În urma evenimentului, o șoferiță de 23 de ani a fost rănită și transportată la spital”, a transmis Brigada Rutieră București.

Probleme anterioare cu legea

Nu este prima dată când Toto Dumitrescu are probleme cu legea. În 2021, tânărul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Poliția îi cere acum să se prezinte pentru audieri, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.