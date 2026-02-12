Rezultate LOTO joi 12 februarie 2026. Numerele câștigătoare la Joker, 6/49 și Noroc

Numerele câștigătoare la extragerea de joi 12 februarie 2026:

Loto 6 din 49: 26, 6, 4, 10, 29, 7

Loto 5 din 40: 20, 29, 14, 25, 2, 19

Joker: 27, 6, 9, 22, 18 +11

Noroc: 2, 0, 2, 4, 9, 5, 5

Super Noroc: 8, 3, 0, 5, 7, 0

Noroc Plus: 3, 0, 0, 9, 4, 0

Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 12 februarie. Peste 10 milioane de euro în joc la Joker

Noile trageri loto de joi, 12 februarie, vin cu premii uriașe puse în joc de Loteria Română, după ce duminică au fost acordate peste 35.000 de câștiguri. Reporturile au atins valori impresionante, iar la Joker și Loto 6/49 sunt în joc sume de ordinul milioanelor de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 22,31 milioane de lei, echivalentul a peste 4,38 milioane de euro, unul dintre cele mai mari premii puse în joc în acest an.

La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,62 milioane de lei (aproximativ 908.900 de euro), atrăgând interesul unui număr tot mai mare de jucători.

Cel mai mare premiu se află însă la Joker, unde, la categoria I, reportul depășește 51,7 milioane de lei, adică peste 10,15 milioane de euro. La categoria a II-a, suma pusă în joc este de peste 352.900 de lei (circa 69.300 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 570.100 de lei (aproximativ 111.900 de euro).

La Loto 5/40, categoria I, reportul se ridică la peste 596.200 de lei, echivalentul a 117.000 de euro, în timp ce la Super Noroc, la categoria I, este pus în joc un premiu de peste 34.100 de lei.