Al doilea atac al câinilor la Lacul Morii. Expert: Oricând se poate repeta

Tudor Ionescu spune că cei doi câini care au atacat în februarie o femeie care se plimba pe digul de la Lacul Morii nu sunt câini de luptă, ci câini agresivi.

„Sunt doi câini din rasa Cane Corso sau nu știu dacă au pedigree și sunt chiar câini Cane Corso sau metiș, chiar și așa ei se încadrează în categoria a doua din ordonanța 55/2002, care menționează anumite rase de câini cu potențial agersiv și periculoși. Atenție, însă, ei nu sunt câini de luptă, câinii de luptă sunt prevăzuți la categoria 1 și sunt trei rase. Am văzut cazul femeii atacate, care era cu câinele ei, de acești câini. Iată că în acest caz, deși tot eu sunt cel care am spus că este bine ca în momentul în care te atacă niște câini să nu fugi, să stai pe loc, în acest caz s-a confirmat că ea a procedat corect fugind, indentificând acel dig peste care a sărit și după aceea a avut și prezența de spirit să sară înapoi, astfel încât câinii să au rămas blocați pe partea cu apa și n-au putut să vină înapoi după ea. Trebuie să învățăm întotdeauna să analizăm situația în funcție de context, nu știu cine este doamna, dar o felicit pentru prezența de spirit”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Tudor Ionescu.

La acțiunea de la Lacul Morii, din 14 februarie, au intervenit atât Poliția Națională, ASPA și Poliția Locală Sector 6.

„Sunt câteva lucruri pe care nu le înțeleg și ridică mari semne de întrebare cu privire la capacitatea profesională de aplicare a legii mai ales a acelor polițiști de la Secția 20 care au participat la acțiune. În acest caz îmi permit să spun că au greștit. De ce? Pentru că ei au decis să aplice o simplă amendă de 500 de lei, suma maximă pe o încadrare eronată din punctul meu de vedere (...). Deci amenda reală pe care acest proprietar din curtea căruia au ieșit cei doi câini fără lesă care au atact o persoană și câinele lei, în 15 zile ar trebui să fie de 50 de lei. Deci nu există nicio motivație pentru el să își remedieze comportamentul pe care l-a avut. Plus că această persoană trebuia amendată conform ordonanței 55 pe articolul 6, litera 4, și anume Accesul câinilor este interzis pe domeniul public fără lesă și deținător. Aici, amenda amenda ar fi fost între 1.500 și până la 3.000 de lei. Cred că Poliția nu a aplicat corect legea și am citit, de asemenea, un lucru foarte îngrijorător din punctul meu de vedere în comunicatul celor de la ASPA, în sensul în care polițiștii au spus că nu este de competența lor să sancționeze persoana în cauză pentru nemicrociparea unuia dintre cei doi câini. Pentru nemicrocipare, respectiv nesterilizare, amenzile sunt între 1.000 și 3.000 de lei, iar pentru nesterilizare între 5.000 și 10.000 de lei, iar argumentul Poliției Naționale că nu are competență este unul absolut inexistent, ea are competență pentru a aplica aceste sancțiuni și asta trebuia să și facă”, explică expertul în politici pentru protecția animalelor.

Întrebat de ce nu a făcut acest lucru, fostul consilier general Tudor Ionescu spune că s-a întâmplat acest lucru din cauza „lipsei de competență și a lipsei de interes”.

„Ar fi putut dacă era interesată să descopere, să se informeze, să citească și să asculte argumentul foarte pertinent al celor de la ASPA care le-au spus că ei pot să sancționeze contravențional această persoană cu suma de până la 10.000 de lei pentru nesterilizare. Nu au făcut acest lucru, nu știu de ce, aici cred că superiorul ierarhic al polițiștilor care au fost acolo va trebui să răspundă pentru acest lucru. Am citit că ulterior au deschis un dosar penal persoanei în cauză, corect de altfel, pentru nerespectarea legii 205/2004, care prevede interzicerea codomiei și a cupării urechilor, dacă ne uităm la imaginile postate vedeți că cele două exemplare aveau atât cozile, cât și urechile tăiate, lucru care constituie infracțiune în acest moment, deci acolo au procedat corect, și mai este un aspect pe care îl consider foarte problematic și anume că acești doi câini au fost returnați proprietarului. Aici, este o vină partajată, pe baza informațiilor publice, în sensul în care aceste personae puteau foarte bine să dispună, mă refer la Poliția Națională, confiscarea câinilor, și plasarea lor într-un centru de adopție până la soluționarea cazului, lucrul acesta nu s-a întâmplat”, mai spune Ionescu.

Pe de altă parte, arată că ASPA nu avea nicio obligație legală pentru câinele nemicrocipat de a fi returnat stăpânului. ASPA ar fi putut să returneze doar unul dintre câini la indicațiile Poliției Naționale. cel microcipat.

„Am fi putut asista cu un grad mare de probabilitate la o tragedie aproape identică cu cea care s-a întâmplat în luna ianuarie. Iată că, din păcate, se confirmă lucrurile pe care cetățenii le spuneau când eram acolo în ianuarie, că avem de-a face un mixt de câini: câini care sunt fără deținători, dar și câini din curțile oamenilor care ies și care sunt aproape câini semivagabonzi. Este posibil ca acest comportament al lor să nu fie unul singular”, explică Tudor Ionescu.

Acesta este de părere că o astfel de situație se poate repeta oricând.

„Oricând se poate întâmpla acest lucru și - atenție! - problema nu sunt exclusiv câinii fără stăpân de pe stradă, așa cum se încearcă aruncarea acestei vine, problema este la proprietarii care sunt iresponsabili, care nu își microcipează câinii, nu îi sterilizează, nu sunt sancționați”, arată el.

El atrage atenția că în alte state, lucrurile stau total diferit de ce se întâmplă în România. De exemmplu, în Italia, o femeie care a lăsat poarta deschisă să intre cu mașina a fost amendată cu 500 de euro pentru că doi câini Bichon pe care iî avea au ieșit din curte și i-a atras atenția că data viitoare câinii vor fi confiscați.

Doi câini Cane Corso au atacat o femeie care se plimba cu câinele ei pe digul de la Lacul Morii. Cei doi câini scăpaseră din curtea stăpânului și hoinăreau liberi pe câmpul de la Lacul Morii., potrivit ASPA.

(sursa: Mediafax)