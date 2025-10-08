CE cere României și Franței să transpună corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și motocicliști) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite.

Franța nu a transpus în totalitate aceste dispoziții. În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secțiuni de infrastructură identificate în cadrul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri corective planificate; de asemenea, directiva impune acordarea unei atenții speciale lizibilității și detectabilității semnelor și marcajelor rutiere de către șoferii umani și sistemele de asistență automată.

România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziții.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franței și României, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

(sursa: Mediafax)