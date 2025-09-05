x close
UE trimite o delegație în SUA pentru a negocia sancțiuni comune împotriva Rusiei

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   23:45

Uniunea Europeană va trimite un grup de lucru la Washington pentru a pentru a se coordona cu Statele Unite în vederea impunerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, anunță Politico.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului European, Antonio Costa, după o întâlnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Colaborăm cu Statele Unite și cu alți parteneri cu aceleași idei pentru a intensifica presiunea prin sancțiuni directe și secundare suplimentare”, a declarat oficialul european.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să anunțe cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, cu scopul de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor.

Președintele Donald Trump a amenințat recent cu sancțiuni dacă Putin nu opreșete războiul, însă, până acum măsurile nu au fost implementate, cu excepția aplicării unor tarife de 50% asupra Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc.

 

(sursa: Mediafax)

 

