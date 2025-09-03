x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Un bac încărcat s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, în condiții suspecte

Un bac încărcat s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, în condiții suspecte

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   22:29
Un bac încărcat s-a scufundat în Dunăre, la Frecăței, în condiții suspecte
Sursa foto: Agerpres

Un incident naval a avut loc, miercuri seară, pe braţul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăţei din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.

"Un camion încărcat cu floarea-soarelui s-a urcat pe bacul care făcea curse de la Frecăţei (Brăila), la Ostrov (Tulcea). În momentul în care a urcat pe bac, iar şoferul a oprit camionul, bacul a început să se încline. Şoferul a sesizat rapid şi coborât din cabină şi a sărit înapoi pe mal. Celelalte persoane care se aflau pe bac au sărit şi ele pe mal. Bacul s-a scufundat cu tot cu camion. În momentul de faţă, bacul este pe fundul Dunării, la Frecăţei, cu camionul peste el, se mai vede doar prelata remorcii", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, pentru AGERPRES.

În urma incidentului, nu au fost raportate victime.

Potrivit sursei citate, ISU Brăila nu are mijloacele necesare pentru a interveni în astfel de situaţii.

"Incidentul a fost anunţat la 112, iar la faţa locului s-a deplasat actualul inspector şef ISU Brăila, lt.col. Daniel Sebastian Movileanu. La faţa locului a ajuns şi o autospecială a ISU Brăila, dar s-a constatat că ISU Brăila nu poate interveni cu mijloacele pe care le are în dotare", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs evenimentul, scrie AGERPRES.

Potrivit presei locale, localnicii susțin că agenții economici care operează aceste curse ar folosi bacuri de mici dimensiuni pentru a transporta camioane de mare tonaj, fără a avea autorizațiile necesare. Un localnic a declarat pentru Jurnal de Brăila că "Bac-ul scufundat a fost adus acum câteva zile. E ireal! Reprezintă un pericol. Transportă și supratonaj. Sunt multe probleme."

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: dunare incident naval
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri