Un primar din România este sub cotrol judiciar pentru furt de energie

"În continuarea cercetărilor desfăşurate în cazul celor 20 de percheziţii domiciliare la persoane cercetate pentru executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea, faţă de doi bărbaţi, de 32 şi 55 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile", a a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.



Măsura controlului judiciar, dispusă de procurorul de caz, poate fi contestată în instanţă.



Surse judiciare au indicat că primarul ar fi urmărit penal pentru instigare, după ce ar fi solicitat unei persoane executarea unui branşament, considerat ilegal, pentru iluminatul public şi iluminatul unui teren de fotbal, care ar fi funcţionat în perioada 6 aprilie 2021-21 ianuarie 2026.



Prejudiciul total este estimat la aproape 750.000 lei.



Şerban Crăciun, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut, în urmă cu o zi, împreună cu alte două persoane, după ce au fost efectuate 20 de percheziţii domiciliare.



La percheziţiile desfăşurate în urmă cu o zi au participat poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Secţiei 1 Poliţie Rurală Gorneşti, Secţiei 2 Poliţie Rurală Band, Secţiei 4 Poliţie Rurală Ungheni, Secţiei 5 Poliţie Rurală Miercurea Nirajului, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş şi specialişti din cadrul unei societăţi de distribuţie a energiei electrice, scrie AGERPRES