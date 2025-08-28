USR propune amenzi până la 5.000 de lei pentru tăierea ilegală a arborilor, plantările în compensare, obligatorii

Propunerea va fi supusă dezbaterii publice în perioada următoare, au anunţat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, şi consilierul municipal USR Dragoş Radu.



Proiectul modifică normele de protecţie a spaţiilor verzi, un document care nu a mai fost actualizat de 15 ani, au precizat reprezentanţii USR



Potrivit lui Dragoş Radu, amenda care se aplică în prezent pentru tăierea fără autorizaţie a arborilor este "infimă" şi nu descurajează defrişările ilegale.



Totodată, pe lângă amenzile cuprinse între 3.000 - 5.000 de lei, în cazul tăierilor ilegale, va exista şi obligativitatea plantării în compensare: 6 - 10 arbori plantaţi, pentru fiecare copac tăiat.



De asemenea, vor creşte amenzile în cazul transplantărilor sau al toaletărilor fără aviz, dar şi pentru distrugerea mobilierului urban sau abandonarea deşeurilor pe spaţiile verzi.



În cazul construcţiilor sau lucrărilor edilitare neautorizate care afectează spaţiul verde, amenzile vor avea valori cuprinse între 4.000 - 5.000 de lei.



De asemenea, conform proiectului USR, cetăţenii vor putea sta pe spaţiul verde.



"Noi credem că astăzi cetăţenii trebuie să îşi recupereze acest spaţiu, astfel încât peluzele parcurilor să poată fi folosite pentru relaxare, pentru joacă, pentru picnic. Bineînţeles, cu respectarea curăţeniei", a spus Dragoş Radu.



Proiectul prevede interzicerea accesului pentru toate vehiculele motorizate pe aleile şi spaţiile verzi din parcuri. Vor fi exceptate vehiculele dedicate persoanelor cu dizabilităţi, cele utilitare necesare pentru întreţinerea parcului sau cele folosite de Poliţia Locală.



Dosarele pentru toaletări vor trebui să includă toată documentaţia necesară, dar şi coordonate GPS, precum şi fotografii realizate înainte şi după executarea lucrărilor.



În cazul arborilor care reprezintă un pericol pentru cetăţeni sau infrastructură, va exista o procedură de urgentare a avizului pentru defrişare.



Direcţia de Mediu din cadrul PMB, în colaborare cu institutele de cercetare acreditate, va avea obligaţia de a elabora studii pentru a identifica speciile de arbori invazivi, care prezintă risc de propagare necontrolată, precum şi speciile de arbori recomandaţi pentru plantare.



De asemenea, va avea obligaţia de a elabora ghiduri tehnice privind identificarea simptomelor de boală sau infestare a arborilor. În acord cu aceste ghiduri, administratorii spaţiilor verzi vor trebui să monitorizeze şi să raporteze starea de sănătate a copacilor.



Lucian Judele a subliniat că este nevoie ca regulile privind intervenţia în cazul arborilor să fie respectate şi la nivelul sectoarelor.



"Este nevoie de un cadru complet, transparent şi pe care să îl înţeleagă fiecare sector. Avem nevoie ca fiecare sector să lucreze similar. Regulile să fie respectate din Sectorul 1 până în Sectorul 6, la fel. De aceea, împreună cu Direcţia de Mediu, vom avea un cadru pe care aceste sectoare să îl respecte. (...) Nu vom mai avea cartiere în care să avem platan lângă platan sau palmier lângă palmier. Aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple. Avem nevoie de specii de arbori încurajate şi specii de arbori interzise pe teritoriul Municipiului Bucureşti", a spus el.



Lucian Judele a precizat că, de-a lungul ultimelor luni, a verificat, alături de angajaţii Direcţiei de Mediu, toate dosarele pentru defrişare şi toaletare depuse de cetăţenii Capitalei. Astfel, la nivelul Direcţiei de Mediu, au fost avizate toate dosarele care vizează arbori uscaţi în totalitate sau care pun în pericol activitatea din locurile de joacă şi curţile şcolilor.



De asemenea, au fost avizate dosarele pentru toaletare, în cazul în care astfel de intervenţii au fost necesare.



Judele s-a declarat încrezător că propunerile USR vor fi susţinut şi de alte partide. El a menţionat că forma anterioară a proiectului, care nu a ajuns să fie votată de Consiliul General, includea mai unele criterii care se contraziceau.



"Acum proiectul a fost curăţat cu atenţie de colegii mei de la USR şi astfel de paragrafe nu se mai întâlnesc în proiectul pe care îl vom avea în dezbatere publică", a transmis el.

