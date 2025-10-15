Val de cutremure, miercuri dimineața, în România!

Cutremurul din Buzău a avut loc miercuri la ora 8.31. Acesta a avut magnitudinea ml 3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (54 km),Buzău (55 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Brașov (70 km), Ploiești (81 km).

Un alt cutremur, cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 8.37 în Marea Neagră, la 89 de kilometri de Constanța.

Anterior, în județul Satu Mare a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4.00.

(sursa: Mediafax)