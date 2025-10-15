x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Val de cutremure, miercuri dimineața, în România!

Val de cutremure, miercuri dimineața, în România!

de Redacția Jurnalul    |    15 Oct 2025   •   09:25
Val de cutremure, miercuri dimineața, în România!

Un al doilea cutremur a fost înregistrat miercuri dimineața în România, în județul Buzău, după cel produs anterior în Satu Mare. Un al treilea cutremur a fost semnalat în Marea Neagră.

Cutremurul din Buzău a avut loc miercuri la ora 8.31. Acesta a avut magnitudinea ml 3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (54 km),Buzău (55 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Brașov (70 km), Ploiești (81 km).

Un alt cutremur, cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 8.37 în Marea Neagră, la 89 de kilometri de Constanța.

Anterior, în județul Satu Mare a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4.00.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cutremure val romania
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri