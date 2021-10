Vânzările magazinelor online au crescut cu 76% în 2021 (platformă de eCommerce)

Valoarea comenzilor plasate în magazinele online a întregistrat o creştere de 76% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2020, arată datele unei platforme de eCommerce.





"Antreprenorii care au mizat pe online au avut cel mai mult de câştigat în ultimele 18 luni, ca urmare a schimbărilor survenite în comportamentul de consum al românilor. Astfel, numărul comenzilor în perioada ianuarie - septembrie 2021 a crescut cu 54% faţă de anul precedent, în timp ce în valoarea comenzilor plasate s-a întregistrat o creştere de 76% YOY", arată datele MerchantPro.



Cea mai dinamică lună din punct de vedere al comenzilor a fost luna mai.



Pe domenii, în prima parte a anului, cele mai multe comenzi au înregistrat magazinele de pe segmenul home&deco, pictură şi artă, bijuterii şi artizanat, iar odată cu venirea verii au crescut comenzile pe segmentele sport, IT şi electronice, fashion şi accesorii, frumuseţe şi sănătate.



"Dinamica din online, care nu s-a diminuat odată cu îndepărtarea de momentul declanşării pandemiei, ne confirmă că ne îndreptăm spre digitalizarea obiceiurilor de consum. Diferenţa o va face experienţa consumatorului pe site, de la browsing, comandă şi metode de plată diversificate şi până la livrare, retur şi politica de marketing. Consumatorii schimbă frecvent magazinele preferate dacă nu îşi găsesc produsele dorite, un preţ corect, o livrare rapidă sau pur şi simplu o experienţă bună pe site. Tocmai de aceea diferenţa o fac soluţiile optimizate, armonizate cu nevoia consumatorului actual de a primi satisfacţie maximă la fiecare achiziţie", a precizat Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.



Faţă de anul precedent, cea mai mare creştere a fost înregistrată în valoarea şi numărul comenzilor pe segmentul IT&Electronice, aproape o triplare (+194%) în valoarea comenzilor înregistrate, respectiv 159% creştere în numărul acestora, arată datele MerchantPro.



Comenzile pe segmentul de Home&Deco aproape s-au dublat faţă de 2020 (+95%), în timp ce valoarea comenzilor înregistrate a crescut cu 126%.



Numărul comenzilor de articole sportive a crescut anul acesta cu 57%, în timp ce creşterea înregistrată la nivel de valoare a comenzilor a fost de 85%. Pe segmentul fashion & accesorii s-au înregistrat cu 42% mai multe comenzi, procent menţinut şi la nivel de valoare a comenzilor.



Cea mai mare valoare a coşului mediu s-a înregistrat pe segmentul IT&Electronice, de 156 euro, în creştere cu 14% faţă de aceeaşi perioadă din 2020. Valoarea medie a comenzilor de pe segmentul Home&Deco a înregistrat o dinamică similară, cu creştere 15%, situându-se în perioada ianuarie -septembrie 2021 la 119 euro.



Pe domeniul Fashion&Accesorii se remarcă o stagnare la nivelul comenzii medii, la 30 euro. Comanda medie pentru articole sportive a avut însă o creştere de 18%, până la 82 euro.



Totodată, pandemia a adus trecerea în online şi a multor afaceri locale, de mici dimensiuni, din zona artizanat şi bijuterie, o digitalizare care ar fi avut loc într-un ritm mai lent într-un context normal.



Mutarea a condus la cifre spectaculoase, la nivelul magazinelor de pe aceste segmente înregistrându-se chiar triplări în numărul şi valoarea comenzilor, precizează sursa citată.



"Asistăm la digitalizarea afacerilor locale, de familie, un pas important pentru creşterea productivităţii şi performanţei micilor întreprinzători. În lunile următoare vom vedea creşteri accentuate ale vânzărilor online pe magazinele artizanilor, designerilor şi creatorilor locali", consideră Arthur Rădulescu.



În perioada iunie - august 2021, respectiv lunile de vară când de obicei există o scădere pe zona de e-commerce, la nivelul magazinelor de pe platforma MerchantPro s-a înregistrat o creştere de 49% în numărul comenzilor year over year, respectiv o creştere de 66% în valoarea acestora.



Astfel, pe perioada verii, verticalele Fashion&Accesorii şi Articole sportive au avut creşteri de 50%, respectiv 65% din perspectivă valorică. Vânzările de Bijuterii la magazinele din platforma MerchantPro au crescut cu 73%, în timp ce cifrele de pe Home&Deco s-au dublat.



"Afinitatea pentru cumpărăturile online s-a menţinut în această vară, s-au înregistrat creşteri neaşteptate pe cele mai multe domenii. Probabil că finalul de an, marcat de evenimentele de shopping cele mai importante şi perioada cadourilor, va aduce creşteri şi mai accentuate. Online-ul va rămâne superstar în retail şi în următoarele luni", completează Arthur Radulescu, CEO şi fondator MerchantPro.



Platforma MerchantPro este folosită la nivel regional, iar peste 5000 magazine online i-au utilizat funcţionalităţile în cei peste 10 ani de prezenţă pe piaţă.



În 2020, platforma Merchant Pro a generat venituri de 625.000 euro, în creştere cu 25% faţă de 2019. Numărul magazinelor online active care folosesc platforma SaaS de eCommerce MerchantPro depăşeşte 1500.