Via Transilvanica, primul traseu de lungă distanță din România, se deschide azi

Odată cu finalizarea amenajării traseului și lansarea tronsonului din Alba, sâmbătă va avea loc și deschiderea oficială Via Transilvanica. Evenimentul se va desfășura în Piața Cetății din Alba Iulia și va avea un târg, ateliere, expoziții și concerte.

„Oricine va păși în Piața Cetății începând cu ora 10.00 și până la ora 23.00 se va bucura de experiențe inedite, gândite și pregătite până la ultimul detaliu de Asociația Tășuleasa Social”, transmit organizatorii.

Via Transilvanica a ajuns la final după o perioadă de 4 ani și jumătate, ani ce se numără în kilometri, județe, regiuni, borne și pași, scrie Mediafax

Frații Ușeriu, împreună cu echipa Tășuleasa Social, au lucrat la amenajările acestui traseu, ce înfrățește Putna de Drobeta-Turnu Severin, urmând ca sâmbătă să lanseze oficial traseul în întregime. Odată cu această lansare, Via Transilvanica va deveni oficial primul traseu de lungă distanță din România, care traversează țara în diagonală, din nord-est, până în sud-vest la Dunăre. Astfel România se va alătura țărilor care au trasee celebre care generează milioane de turiști anual.

Până în prezent, Via Transilvanica a adunat turiști de ordinul miilor, atât români cât și străini, încă din faza de construcție a traseului.

“România și Transilvania beneficiază de o diversitate incredibilă, care cumva a stat ascunsă. Fiecare comunitate are de oferit o experiență absolut memorabilă, atât pentru ospitalieri, pentru că drumeții vin cu poveștile de pe toată Via Transilvanica când ajung într-o comunitate nouă, dar și pentru drumeți deoarece aceste comunități de care niciodată nu au auzit, dintr-odată își arată atât de multe fețe care trebuie doar descoperite”, spune Alin Ușeriu, creatorul Via Transilvanica.

Frații Ușeriu au străbătut cei 1.400 kilometri pe Via Transilvanica. „A fost o mega-aventură, una numai bună de povestit nepoților” (jurnalul.ro)