VIDEO: LIVETEXT. Instanța supremă prezintă bilanțul pe 2020, în prezența lui Klaus Iohannis

Hepta

UPDATE: Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, la prezentarea raportului de activitate al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) că reanalizarea legilor justiției nu mai poate fi amînată și și-a exprimat speranța că vor fi corectate intervențiile legislative controversate din ultimii ani.

El a vorbit și despre rolul ICCJ de a fi un motor al unor reforme care nu mai pot întârzia în sistemul judiciar.

„Creșterea calității actului de justiție, aplicarea unitară a legii, soluționarea dosarelor în termene rezonabile rămân deziderate actuale. O abordare proactivă în folosirea mecanismelor procedurale de care Înalta Curte de Casație și Justiție dispune pentru realizarea unei practici unitare este de natură să asigure cetățenii că legea este egală pentru toți și aplicată echitabil de către toate instanțele de judecată”, a mai spus șeful statului.

Principalele declarații:

Anul 2020 a fost un an al rezilienței nu doar pentru sistemul de justiție, ci și pentru întregul aparat statal

Traversăm încă o criză globală care și-a pus amprenta asupra tuturor domeniilor de activitate

A fost nevoie de idei, de soluții noi și de adoptare a unor măsuri și practici cu totul inovatoare

Au fost accelerate procesele de digitalizare și justițiabilii și-au putut exercita drepturile chiar într-un context extrem de complicat

Acestea sunt câștiguri pentru profesioniștii dreptului dar mai ales pentru cetățeni

Și în România e imperios să se accelereze reformele necesare sistemului judiciar

În 2020 cetățenii și-au exprimat fără echivoc prin vot opțiunea pentru reforme și consolidarea principiilor statului de drept

Reanalizarea legilor justiției nu mai poate fi amânată

Am încredere că în perioada următoare cadrul care gestionează funcționarea justiției va redeveni unul predictibil

Îmi exprim speranța că vor fi corectate intervențiile legislative controversate din ultimii ani

Corectarea legislației nu este singurul demers de care Justiția are nevoie

Prin rolul său consacrat la nivel constituțional, ÎCCJ are posibilitatea și responsabilitatea de a fi un motor al unor reforme care nu mai pot întârzia în sistemul judiciar

Judecătorii sunt cei care induc un profund sentiment de dreptate în societate

Judecătorii sancționează abuzul de putere și mențin un echilibru între interesele divergente care apar inevitabil

Fiecare decizie justă contribuie la interiorizarea acestor principii

Independența justiției este și trebuie să rămână un principiu de la care nimeni să nu se abată

Reformele atât de necesare se pot realiza prin asumare, curaj, viziune și profesionalism

Îmi doresc ca dialogul constructiv dintre toți actorii relevanți să devină o practică curentă

Vă felicit pe toți pentru efortul susținut în realizarea misiunii nobile pe care Constituția v-a încredințat-o și vă reasigur de tot sprijinul meu în acest demers

Corina Corbu





Știm cu toții că pe parcursul anului 2020 la nivel mondial s-a creat o stare de fapt cu totul nouă, cel puțin pentru generația noastră

În această furtună creată de pandemie ÎCCJ a intrat insuficient pregătită

O serie de probleme amânate an de an s-=au cronicizat brusc: insuficiența spațiului de lucru, supraîncărcarea, care a continuat să genereze probleme majore, caracterul arhaic al circuitelor administrative, gradul redus de digitalizare

Și totuși, ÎCCJ a funcționat în parametri normali pe tot parcursul anului 2020

În cifre nu se reflectă caracterul excepțional al anului 2020

Volumul de activitate a înregistrat o variație de sub 2000 de dosare, fiind rulat un total de 26.976 de cauze, un volum atipic

Președintele unei alte instanțe supreme din UE, cu o populație mai mare decât România, mi-a solicitat o serie de date statistice

I-am transmis doar numărul de dosare rulate și de ședințe de judecată. A doua zi am fost întrebată dacă nu e vorba de o eroare de redactare, pentru că cifrele erau, în opinia lui, mult prea mari

Numărul cazurilor soluționate a crescut cu peste 1.000 de dosare iar stocul de dosare a scăzut cu 3.000 de dosare, ceea ce înseamnă că s-au soluționat în condiții de pandemie un număr mai mare de dosare

Instanța Supremă a trecut testul rezilienței pe tot parcursul anului 2020

Este adevărat că e datoria noastră să ne evaluăm realist activitatea

Reiterăm invitația adresată celorlalte puteri ale statului la o mai mare deschidere față de problemele justiției

Conduita celorlalte puteri ale statului rămâne uneori ambivalentă

Deși am considerat constant că această situație s-a îmbunătățit vizibil prin dialog în ultimul an, anul 2021 începe sub semnul întrebării

Problema sediului ÎCCJ trebuie să devină o prioritate pentru Guvern

Au fost mulți judecători care s-au pensionat anul trecut. Le vom simți lipsa. Problema pensionării judecătorilor ÎCCJ reprezintă pentru mine un moment de tristețe.

De ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul la această întrebare trebuie să-l găsim împreună.

Un impact real l-ar avea așezarea competențelor Înaltei Curți, cu concentrarea pe unificarea legislației

La ÎCCJ ajung cele mai complexe cauze

Îmi îndrept gândurile către colegii care au ales să rămână și să continue activitatea

Justiția nu se realizează pentru profesioniștii din sistem, ci este un serviciu public în centrul căruia se află întotdeauna interesul cetățeanului

Există încă nemulțumiri în societate față de justiție

Încrederea în justiție trebuie refăcută și avem posibilitatea de a o recâștiga, printr-un act de justiție corect și rapid

Anul trecut aminteam de rolul stabilizator al justiției

Credem că ÎCCJ a dovedit că are capacitatea și responsabilitatea de a îndeplini un astfel de rol

Ne dorim o instanță supremă mai modernă, mai eficientă, mai deschisă spre nevoile cetățeanului

Știre inițială: Președintele Klaus Iohannis participă, miercuri, de la ora 12.00, la prezentarea raportului de activitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe anul 2020.