O nouă amânare în cauza Coldea-Dumbravă-Trăilă: Completul care trebuie să decidă cu privire la controlul judiciar în cazul „Filierei Generalilor” vrea să scape de dosar

Conform încheierii de ieri, instanța a transmis cauza președintelui Secției I Penală a Curții de Apel București, pentru a fi „stabilit completul competent cu soluționarea”.

Beneficiind de o pauză de o săptămână, pentru a putea studia dosarul de urmărire penală, foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, împreună cu avocatul Doru Trăilă, s-au prezentat, ieri la prânz, la Curtea de Apel București, unde urma să aibă loc un nou termen în procesul în care cei trei au solicitat revocarea măsurii controlului judiciar instituită pe numele lor de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Acest termen a avut loc la șase zile după ce judecătoarea Camelia Jderu, din Completul C12 de Drepturi și Libertăți, învestită cu soluționarea cauzei, a dispus amânarea procesului, în condițiile în care primul termen, din 23 iulie 2024, a durat 3 ore și jumătate, din care Florian Coldea a luat cuvântul timp de două ore și 10 minute.

Ei bine, în loc să pronunțe o soluție pe fond, judecătoarea Claudia Jderu a luat o cu totul altă decizie. Potrivit minutei încheierii de ședință, instanța „dispune înaintarea prezentei cauze la președintele Secției I Penală, pentru a stabili completul competent de soluționare”. Încheierea, pronunțată în Camera de Consiliu, nu face referire la niciun viitor termen alocat judecării cauzei, ceea ce lasă de înțeles că actualul complet nu se consideră competent să continue soluționarea acestui proces.

Miza: banii și posibilitatea de a părăsi țara

Reamintim că, marți, 23 iulie 2024, generalii SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă împreună cu avocatul Doru Trăilă au participat la primul termen de judecată, la Curtea de Apel București, în procesul în care solicită revocarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune instituită de DNA, în 24 mai 2024 și prelungită cu încă 60 de zile în data de 17 iulie 2024.

Judecătoarea Claudia Jderu a dispus amânarea pronunțării unei soluții în această cauză, pentru data de 29 iulie 2024, după ce l-a lăsat pe Florian Coldea să vorbească, în sala de judecată, peste două ore. La final, Coldea s-a declarat mulțumit de această amânare, pentru că, așa, va putea studia dosarul de urmărire penală și își va putea pregăti „mai bine” apărarea.

La momentul depunerii plângerii împotriva măsurii controlului judiciar pe cauțiune, mai exact în 17 iulie 2024, Florian Coldea se afla în posesia unei copii a dosarului de urmărire penală de cinci zile. Iar, până la momentul amânării judecării procesului, avusese la dispoziție 11 zile pentru parcurgerea filelor din acest dosar. Cu sprijinul judecătoarei Claudia Jderu, Florian Coldea a mai primit un răgaz de încă șase zile.

Prin acest proces, Florian Coldea cere să scape de interdicția de a părăsi teritoriul României, de a lua legătura cu martorii și cu coinculpații din dosar și de indisponibilizarea sumei de 500.000 de ei, constituită drept cauțiune pentru a rămâne în libertate. Tot 500.000 de euro este și cauțiunea depusă de Dumitru Dumbravă, iar avocatul Doru Trăilă a fost nevoit să constituie o cauțiune în același cuantum, pentru a putea rămâne în libertate.

Măsurile restrictive, luate la finalul lunii mai și prelungite la jumătatea lunii iulie

În 15 iunie, Direcția Națională Anticorupție a dispus extinderea urmăririi penale față de Florian Coldea, Dumitru Cocoru, Doru Trăilă și de afaceristul Dan Tocaci, pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Procurorii arată că, în anul 2023, Florian Coldea, Dumitru Cocoru și avocatul Doru Trăilă au pretins primarului orașului Rovinari suma de 600.000 de euro plus TVA, sumă în schimbul căreia cei trei au lăsat să se înțeleagă că au influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe judecătorești și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile edilului, judecat într-un dosar penal trimis în judecată de EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Primarul, prin intermediul bunicii sale, ar fi remis celor trei suspecți o plată parțială de aproximativ 234.000 de euro.

„În același timp, inculpații ar fi folosit o societate de avocatură pentru a transfera sumele de bani primite de la potențialii beneficiari ai presupusului trafic de influență către societățile de consultanță pe care le controlează, creând aparența de legalitate a acestui circuit financiar, prin încheierea unor contracte de asistență juridică, inclusiv a unor contracte de consultanță”, se arată în actul prin care a fost extinsă urmărirea penală.

Anterior, la data de 24 mai 2024, DNA i-a pus pe Coldea, Dumbravă și Trăilă sub control judiciar pe cauțiune, stabilind o cauțiune de câte 500.000 de lei de persoană, după ce omul de afaceri Cătălin Hideg i-a denunțat. Astfel, procurorii arată că, între martie 2023 și aprilie 2024, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă i-au pretins lui Hideg suma de 700.000 de euro plus TVA, lăsându-l să înțeleagă că ar avea influență asupra unor judecători de la Tribunalul București și de la Curtea de Apel București și că i-ar putea determina pe aceștia să ridice controlul judiciar și să pronunțe o hotărâre de condamnare cu suspendare într-un dosar penal în care tot EPPO l-a trimis în judecată pe Cătălin Hideg. Iar, după mai multe negocieri, suma a fost diminuată la 600.000 de euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie plătită în tranșe egale.

Hideg a plătit 100.000 de euro, circuitul fiind Casa de Avocatură a lui Doru Trăilă - SC Wise Line Consulting SRL (firma lui Dumitru Dumbravă) – SC Strategic Sys SRL (firma lui Florian Coldea și a lui Dumitru Cocoru).