VIDEO + LIVETEXT. Klaus Iohannis participă la evenimentul de închidere de campaniei „O pădure cât o țară”: S-au plantat 50 de milioane de puieți

Președintele Klaus Iohannis participă, miercuri, 16 decembrie, la evenimentul organizat cu prilejul închiderii oficiale a campaniei naționale de împădurire „O pădure cât o țară”, în comuna Bolintin – Vale, județul Giurgiu.

Principalele declarații: „Dragi participanți, << O pădure cât o țară >> este campania pe care am început-o împreună, în această primăvară. O campanie în care am crezut de la început, de aceea i-am acordat patronajul acestei campanii și rezultatele arată că nu m-am înșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți în această campanie. S-au plantat pe diverse terenuri, în zone montane, în zone de câmpie, în jur de 3.000 de parcele s-au plantat de la 0. Este un rezultat notabil și vrea ca în această zi să îi felicit pe toți cei care au participat, începând de la ministrul Mediului, la cei de la regie, la cei care au plantat efectiv, muncitorii din diferite Ocoluri Silvice, dar și voluntarilor. Cred că aceste rezultate nu sunt doar rezultate statistice foarte bune, ci sunt rezultate care ne încurajează. Domnule ministru, vă provoc pe dumneavoastră, pe cei din zona silvică, haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii și haideți să avem mai multă ambiție. Am discutat și am aflat că, aici, în județ, s-au plantat peste 200 de hectare de pădure. Este bine, dar eu cred că este nevoie de mult mai mult. De ce plantăm păduri? Beneficiile sunt multiple și sunt foarte, foarte importante. Pădurea nu degeaba se spune că este aurul de mâine. Pădurea este plămânul verde al pământului și, da, pot să spun că noi, în România, avem o relație specială cu pădurea. Se știe, pădurea generează aer curat și absoarbe emisiile. Pădurea este sănătoasă pentru mediu și toți ne dorim un mediu valoros. Pădurea adaugă valoare la teren, mult. (...) O pădure absoarbe foarte mult CO2 și, astfel, absoarbe carbonul care este emis de mașini, centrale, de industrie în general. Dacă vrem să avem un mediu curat și dacă vrem să prevenim schimbările climatice, atunci trebuie să facem ceva să se reducă emisiile care încălzesc întreg globul. Putem, de exemplu, să renunțăm la carburantul fosil și să folosim alte surse de energie. Trebuie să facem ca aceste gaze, care încălzesc atmosfera, care există deja, să fie absorbite. Cea mai eficientă, cea mai bună, și de ce nu, cea mai plăcută măsură, este plantarea pădurilor. O măsură cu multiple beneficii pentru România. Voi insista ca următorul Guvern să dea o atenție deosebită și să creeze structurile adecvate pentru a avea o politică națională care protejează mediul, îmbunătățește mediul și previne schimbările climatice. Vă amintiți de seceta din primăvară care a distrus mii și mii de hectare de culturi. Este o urmare a încălzirii globale. Vă amintiți de multiplele inundații din ultimii ani. Și acestea sunt urmări ale încălzirii globale. Și aici stăm în mijlocul lui decembrie și parcă ar fi noiembrie. Este un alt indiciu că încălzirea globală este un efect absolut nedorit al dezvoltării industriale. Nu vreau să opresc dezvoltarea industrială, dar vreau să avem și să construim industrii performante, nepoluante, inteligente și, în general, o economie circulară. Asta înseamnă să folosim tot ce poate fi refolosit. Aceste lucruri trebuie să le facem împreună, iar asta este o provocare și pentru guvernul care se va forma și pentru următoarele. Este o provocare pentru generații întregi. Eu sunt un adept al acestor politici și le voi promova frecvent.”