VIDEO. Scandal la Primăria Capitalei. Ședința Consiliului General al Municipiului București, suspendată

Lucian ALecu

Ședința Consiliului General al Municipiului București a fost suspendată, luni dimineață, pentru o oră, după ce grupul PSD a refuzat să participe la dezbatere din sala care îi era destinată.

Primarul general al Capitalei, Nicușir Dan, acuză că nu s-a respectat condiția de desfășurare a ședinței, conform convocării. Acesta a solicitat ca fiecare grup politic să fei așezat într-o cameră separată, însă lucruri accesta nu s-a întâmplat.

„Eu cred că trebuie să depăşim acest moment, să vă liniştiţi, să trecem la validarea consilierilor generali care trebuie să depună jurământul şi apoi să trecem la ordinea de zi. Nu aveţi motiv să consideraţi că astăzi, prezenţa noastră aici este una în afara legii. Am rugămintea să porniţi şedinţa", a spus Aurelian Bădulescu, liderul de grup al social-democraţilor.

„Domnule lider de grup, stimaţi consilieri. Haideţi să ne purtăm responsabil. Haideţi să începem mandatul responsabil şi colegial. Am făcut, în temeiul Codului Administrativ o convocare pentru această şedinţă. În convocare am prevăzut că fiecare dintre grupurile politice va participa în sala care este rezervată fiecărui grup. Aceasta este convocarea pe care trebuie să o respectaţi. În temeiul codului administrativ, convocarea o face primarul general. Asta este modalitatea de şedinţă pe care am convocat-o şi pe care vă rog să o respectaţi", a replicat Nicuşor Dan.

Potrivit prevederilor convocării, consilierii puteau intra în sala CGMB abia în momentul votului. Grupul PSD a refuzat să părăsească sala, motiv pentru care președintele de ședință, Cosmin Smighelschi, a anunțat suspendarea ședinței pentru o oră.