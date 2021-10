VIDEO Sector 1: Proiectul de rectificare bugetară, respins din nou de Consiliul local

Lucian Alecu Clotilde Armand Clotilde Armand

Consiliul Local Sector 1 a respins pentru a cincea oară proiectul de rectificare bugetară, înregistrându-se 15 abţineri şi 12 voturi "pentru".





Edilul sectorului 1, Clotilde Armand a făcut apel în şedinţa Consiliului Local de luni la reprezentanţii PNL şi PSD să voteze rectificarea bugetară şi să lase deoparte "orgoliile" şi "lupta politică".

"Trebuie să asigurăm bani pentru salariile personalului medical implicat în campania naţională de vaccinare. (...) Situaţia este critică şi la nivelul unităţilor de învăţământ din Sectorul 1. Avem nevoie de această rectificare bugetară pentru a asigura desfăşurarea orelor în condiţii de siguranţă sanitară - (...) dezinfectanţi, măşti, materiale de curăţenie, servicii de nebulizare, etc, precum şi pentru achiziţia de dispozitive necesare cadrelor didactice pentru desfăşurarea cursurilor online: laptop, scanere, tablete grafice, monitoare, licenţe pentru programe informatice şi alte echipamente IT. În plus, unde e cazul, am aprobat toate solicitările făcute de directori de şcoli şi grădiniţe pentru achiziţia de boilere şi sisteme de încălzire, mobilier, sistem antiefracţie, detecţie incendiu, etc", a spus Armand.



Ea a mai explicat că trebuie demarate şi mai multe proiecte ale Administraţiei Domeniului Public. "Trebuie plantaţi mii de arbori, campania este pregătită. Vom reuşi cu 1.000 de arbori, dar restul, în lipsa rectificării, nu se pot face. E stringentă achiziţia de servicii de pază pentru parcuri şi locuri de joacă. (...) Am nevoie de fonduri pentru a putea pune în aplicare programul de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar pe domeniu public", a precizat primarul.



Consilierii PNL Sector 1 au transmis înaintea şedinţei că vor vota rectificarea bugetară când vor fi deblocate investiţiile pe care le-au propus şi pe care le consideră necesare pentru comunitate.



"Oare la cine sunt orgoliile, de fapt? Cine blochează proiecte în această Primărie? Am cerut pentru această rectificare un singur lucru - un raport din care să reiasă care e stadiul proiectelor pe care PNL prin amendamente le-a bugetat. Până la acest moment, nu am primit nimic. De ce? Probabil e foarte clar - stadiul de implementare este zero şi atunci insistenţa noastră nu este pentru noi, ci pentru cetăţeni", a spus, în şedinţa Consiliului local, viceprimarul liberal Ramona Porumb.



Consilierul local PNL Gheorghe Dinu a solicitat să i se comunice stadiul executărilor silite în curs ce vizează Primăria Sectorului 1, cu precizări privind achitarea sau nu a sumelor respective, dacă acestea generează penalităţi, valoarea lor, precum şi dacă sunt bugetate.



În opinia consilierului local PSD Daniela Popa, bugetul este unul "horror". "Poziţia PSD este următoarea: nu putem vota un buget în care pui o picătură de apă într-un pahar de cianură. Da, de acord cu rectificarea pentru şcoli, pentru Centrul Caraiman, dar restul - noi nu vom fi părtaşi la aşa ceva", a spus Daniela Popa.