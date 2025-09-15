Vin banii de la Bruxelles! Fermierii români primesc 11,5 milioane € despăgubiri de la UE

Potrivit DC News, executivul european a pregătit un proiect prin care agricultorii din șase state membre – România, Polonia, Bulgaria, Letonia, Lituania și Ungaria – vor fi despăgubiți. România urmează să primească 11,5 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare după Polonia, dintr-un buget total de aproape 50 de milioane de euro.

Banii vor fi plătiți rapid, cu termen de virare până la 30 aprilie 2026. În plus, statele beneficiare pot acorda sprijin suplimentar din bugetele naționale – până la 200% din suma primită – cu condiția să nu fie distorsionată piața. Acest ajutor național poate fi plătit până în iulie 2026.

Decizia vine în urma pagubelor masive produse în aprilie și mai 2025, când înghețurile târzii au compromis culturile agricole, provocând pierderi de producție și venituri pentru mii de fermieri.

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu a confirmat informația pentru DC News, subliniind că „agricultorii români au nevoie urgentă de acest ajutor, fiind printre cei mai afectați din Europa de fenomenele meteorologice extreme din primăvară”.