Vinurile românești au câștigat 18 medalii la competiția mondială Mundus Vini din Germania

Din cele 79 de probe înscrise, producătorii români de vinuri au câștigat 10 medalii de aur și 8 de argint.

Domeniile Averești, partener Wines of Romania, a câștigat onorantul titlu de Best in Show, dar și 2 medalii de aur pentru 2 din cele mai apreciate vinuri din recolta 2022: Feteasca Regală și Busuioaca de Averești Diamond Selection. Cel mai premiat producător român, Cramele Recaș, a primit 2 medalii de aur (Solo Quinta 2021 și Speis & Trank Pinot Grigio) și 5 medalii de argint (Speis & Trank Romänien Merlot, Speis & Trank Sauvignon Blanc 2021, Sole rose, Cocoș Viognier și Richtig Frett Chardonnay).

În cadrul ediției de anul acesta, care s-a desfășurat în perioada 1-4 septembrie 2022, la Neustadt, a avut loc și un eveniment exclusiv, în premieră, împărțit în 2 acțiuni complementare: un masterclass introductiv și o experiență de degustare a unor vinuri de top, atât din soiuri românești, cât și din soiuri internaționale, recunoscute pentru caracterul lor autentic.

Masterclass-ul introductiv a fost dedicat soiurilor autohtone și a fost susținut de Marinela Ardelean, international wine expert, fondator Wines of Romania și ambasadoarea programului Deschidem Vinul Românesc. Au fost prezentate 6 soiuri autohtone românești – Fetească regală, Fetească albă, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin, Zghihara de Huși și Busuioacă de Bohotin, iar jurații au fost plăcut impresionați de cele 28 de vinuri, unele parte din programul Deschidem Vinul Românesc, prezentate în cadrul degustării susținute de Marinela Ardelean.

Vinurile premiate la cea de-a 31-a ediție a competiției Mundus Vini provin din 33 de regiuni viticole de renume și au fost degustate și evaluate profesional de un juriu format din 130 de experți – importatori, oenologi, somelieri, producători de vin și jurnaliști. Din selecția de vinuri premiate, 23 au primit cea mai mare distincție – Grand Gold, 980 de vinuri au primit medalia Gold pentru calitatea lor extraordinară, iar premiul Silver a fost acordat pentru 671 de sortimente. Asemenea ediției de anul trecut, Italia a fost din nou țara cu cele mai multe premii, însumând 413 medalii. Spania a urmat-o îndeaproape, cu 334 de medalii, iar pe cel de-al 3-lea loc s-a clasat Germania, cu 192 de premii.

Mundus Vini, a cărui primă ediție a avut loc în anul 2001, în Germania, reunește, an de an, peste 11.000 de vinuri din întreaga lume, din cele mai importante regiuni viticole. Vinurile de la această ediție au fost degustate și notate de un juriu format din 130 experți, din 33 de țări – importatori, oenologi, somelieri, producători de vin, jurnaliști.

(sursa: Mediafax)