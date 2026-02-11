Cum a evoluat numărul de cereri pentru vize în SUA. Declarațiile Ambasadei SUA la București

Oficialii Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București au enunțat, la solicitarea Mediafax, principiile care stau la baza procesului de acordare a vizelor temporare pentru cetățenii altor state și au transmis cu această ocazie recunoștința față de România, deocamdată neinclusă în programul Visa Waiver, „pentru parteneriatul strâns de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității”.

„Departamentul de Stat al SUA se angajează să protejeze națiunea și cetățenii săi prin respectarea celor mai înalte standarde de securitate națională și siguranță publică, prin intermediul procesului nostru de acordare a vizelor”, a transmis Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, în răspunsul pentru Mediafax.

Oficialii americani îi sfătuiesc pe turiști să își planifice călătoria din timp și să facă o solicitare pentru viză cu suficient timp înainte de data pe care și-au propus-o.

Pentru a solicita o programare, cei interesați trebuie să accese link-ul http://www.ustraveldocs.com/ și să urmeze pașii incluși în procedură, iar informații despre procesul de acordare a vizelor, inclusiv ratele de refuz și timpii de așteptare, pot fi găsite pe http://www.travel.state.gov.

Ce înseamnă Visa Waiver

Reprezentanții diplomatici au răspuns și la întrebarea Mediafax privind eventuale noi decizii în ceea ce privește includerea României în Programul Visa Waiver.

Decizia de includere a României în programul Visa Waiver a fost retrasă pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, potrivit anunțului oficial al Departamentului de Securitate Internă al SUA de acum aproximativ nouă luni.

Accederea în acest program permite cetățenilor țărilor incluse să călătorească fără viză în Statele Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri. Programul este gestionat de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), în consultare cu Departamentul de Stat.

„În contextul importanței pe care actuala administrație o acordă securității frontierelor și imigrației, Departamentul pentru Securitate internă (DHS) a revocat, la 2 mai 2025, desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP). Suntem recunoscători României pentru parteneriatul strâns de-a lungul anilor în vederea consolidării cooperării în domeniul securității. România ar putea fi reevaluată pentru admiterea în VWP în viitor”, au răspuns reprezentanții Ambasadei SUA.

Ce spun statisticile

Conform celor mai recente date publicate, 5.857 de solicitanți din România au primit vize non-imigrare în luna mai 2025, majoritatea, fiind vize pentru turism/calătorie de afaceri (B1/B2) – 3.555, și participanți la un program de schimb cultural și educațional în SUA (J1) – 1.751.

Numărul total de vize pentru non-imigranți veniți din toată lumea a fost de 897.937 în luna mai 2025.

În urmă cu un an, numărul celor mai frecvente vize, B1/B2 a fost de peste două ori mai mare în luna mai a anului precedent, 2024, respectiv 8.158, iar în total s-au acordat 10,453.

Asta se întâmpla în contextul în care Guvernul a anunțat, la începutul acelui an că decontează costul vizelor turistice (B1) și de afaceri (B2) pentru angajații din sistemul bugetar și pentru cei din sistemul de siguranță publică, pentru a reduce rata de refuz a vizelor și a crește astfel șansele ca România să fie inclusă în programul Visa Waiver al SUA. Potrivit informațiilor Profit.ro, aproximativ 20.000 de angajați din sistemul bugetar solicitaseră până în luna mai 2024 decontarea vizelor pentru SUA.

Numărul mare de solicitări a făcut în acel an ca programările să fie făcute și peste câteva luni.

În prezent, timpul mediu de așteptare pentru a obține o programare la interviu pentru vizele non-imigrare la București este de o jumătate de lună, conform celor lai recente date actualizate în ianuarie 2026.

La nivel global, responsabilii SUA au acordat 1.070.656 de vize în mai 2024.

Cea mai recentă rata de refuz ajustată pentru vizele B în funcție de naționalitate a fost pentru România de 8,41%, în anul fiscal 2025.

Pentru a avea un ordin de comparație, Federația Rusă a avut în același interval o rată de refuz ajustată de 40,38% sau Cuba – 70,86%. La capetele opuse, Vaticanul și Monaco au o rată de 0%, iar Statele Federale ale Microneziei – 100%.

Rata de refuz al vizei unei țări este doar unul dintre criteriile luate în considerare atunci când se stabilește eligibilitatea unei țări pentru statutul de membru în Programul Visa Waiver, respectiv o rată de refuz al vizei temporare de vizitator (B) mai mică de trei procente (pentru desemnarea inițială).

La nivel global, potrivit celor mai recente cifrele oficiale anuale, numărul de vize temporare, non-imigrare acordat de SUA a crescut în ultimii ani, față de primii ani pandemiei de Covid-19. Astfel, dacă în 2020, s-au acordat 4,01 milioane de vize, în 2021, numărul a scăzut la 2,79 de milioane, în 2022, acesta a crescut la nivel global la 6,81 de milioane, în 2023, la 10,43 milioane, iar în 2024 s-a apropiat de 11 milioane (10,96 milioane).

